射後不理還害懷孕！他拒當新郎挨告性侵　關鍵6字揭雙人秘密

▲侯男與網友香香（化名）上床後讓女方懷孕，因他不願負責，香香氣得告他強制性交。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳雕文、徐愷昕／新北報導

侯姓男子遭網友香香（化名）指控性侵，還害她懷孕，不過侯男到案時稱，與香香只是砲友，2人一直都是在你情我願下發生關係，絕對沒有強迫。檢方調查時則發現，每回性交結束後香香都還會傳訊息，「約砲、喜歡、舒服」等字眼給侯男，完全不像一般遭性侵後的反應，將侯男不起訴處分。

不起訴處分書指出，香香指控侯男2018年至2019年間二度對她性侵，且第2次還害她懷孕，對此怒告侯男強制性交。但侯男到案時無奈喊冤，承認自己有與香香發生關係，但否認強制性交，他辯稱跟香香只是砲友，雙方各自都有男女朋友，也坦言雖然女方過去曾表明沒有想約砲，覺得彼此都不應該出軌，但見面時2人還是會忍不住，每次都是事後才在反省。

侯男再稱，4月6日見面吃完生日餐後，2人又在不知不覺下發生關係，過沒多久香香就向他表示自己懷孕了，小孩是他的，不過因為驗DNA要等10週，在這之前香香要求侯男需先給付50萬元精神賠償。

檢方勘驗雙方LINE對話紀錄發現，2人發生關係結束後香香曾傳訊息，「如果哪天我對你一無所感又哪根筋不對想約砲再跟你說」、「那天真的很舒服」、「我也只能跟喜歡的人發生」等話，且還曾多次主動邀約侯男見面，明顯不像被性侵後會有的反應，合理推斷雙方應該是在合意下發生關係。

侯男認為香香會提告性侵是因為自己無力負擔賠償金也不想結婚所致，而檢方經查後又得知，香香發現自己懷孕後，曾在5月時探詢侯男是否願意結婚，一見他不願負起責任，便開始指控侯男當初違反她意願強制性交。

檢方偵查後認為，雖然香香肚子裡的孩子生父確實是侯男的，但可看出香香對侯男提告是因他不願負起責任所致，針對侯男性侵一事，實在沒有證據可證明他的犯行，因此將侯男以不起訴處分。

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