辯論會／相不相信世間有神？蔡英文嗆韓國瑜：你跟國民黨一樣封建

記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選辯論會29日登場。國民黨總統候選人韓國瑜在媒體提問階段論失控大爆走，第一輪提問兩位總統候選人你們到底相不相信世間有神？總統蔡英文回答，不管相信世間有沒有神，都應該抱持敬畏的心，並嗆韓國瑜的想法跟國民黨一樣封建。

韓國瑜在交叉詰問時提問，你們是「有神論」還是「無神論」？韓國瑜表示自己拜觀世音、佛祖、媽祖、關公，他反問退手相不相信天上的神會看著人世間？記錄人世間點點滴滴？「如果你是有神論者」，請問權力越大的總統，任內不好好做事情，辜負人民期待，一大堆貪官汙吏，韓國瑜如果當上這種總統，會上天堂還是下地獄？

對此，蔡英文回答，生活在台灣的人、在台灣長大的人，無論有神論、無神論，都有虔誠敬畏的心，共同責任就是把良善力量留在台灣並普及。

蔡英文說，做總統除了要有良善敬畏神明的心，心態也很重要，從三場政見會聽下來，如果韓國瑜當選總統，「威權封建退步的國民黨就要回來了」，因為韓國瑜的想法很封建，和國民黨一樣歧視女性、移工、原住民、新助民，「你的想法沒有跟的上時代。」

蔡英文回答之餘也反批韓國瑜，根本不懂民主政治，民主政黨內部競爭，對外團結，結果民進黨內部的競爭被你說成架空，國民黨還團結不起來。

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▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）