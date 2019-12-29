2020雲林好玩一整年　劍湖山世界推出蒙古國極限特技秀

▲蒙古國極限特技秀從2020年元旦起，每天在主題樂園彩虹劇場上演兩場，分別是下午1時30分及晚上8時30分；農曆春節初一至初五，以及周六、周日都會有蒙古國表演者到樂園遊行活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界配合政府對觀光旅遊業秋冬補助延長至2020年1月31日，12歲以下兒童免費入園，劍湖山世界主題樂園中設有獨特的蒙古帝王專用帳棚，元旦起將推出全台唯一蒙古國極限特技秀及假日遊行演出；除可目睹蒙古美女倒立射箭中靶特技，亦可解蒙古國文化特色，寓教於樂老少咸宜。

劍湖山世界2020年跨年極光煙火秀，今年延長至566秒，搭配全台唯一的極光，營造最獨特的跨年氛圍，現場觀眾更能與眾多網路聲量超高的人氣新秀歌手一起歡樂、迎接跨年倒數的時刻。另外特別邀請十大美麗幸福天使小螢、依恩、翊慧、雅群、若嵐、凱特琳、以瑄、麥莉、小布、淩翌等與遊客一起跨年。她們將穿著亮麗的天使裝，與遊客互動打卡。

樂園中彩虹劇場於2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀，有蒙古國美女倒立腳射箭、三層疊羅漢高空跳繩等精彩特技接連出演，每天在主題樂園彩虹劇場上演兩場，分別是下午1時30分及晚上8時30分；農曆春節初一至初五，以及周六、周日都會有蒙古國表演者到樂園遊行活動。

▲劍湖山世界2020年跨年煙火秀，將以煙火加上極光秀，現場觀眾可近距離觀賞主題樂園摩天輪獨特的璀璨煙火，施放時間長達566秒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山世界2020跨年極光煙火秀，現場體驗，感受更不同。雲林縣及嘉義縣市鄉親現場購票，出示身分證，每人只要299元；透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票798元，只限量700組且可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆；大專院校同學三人成行合計只需999元；晚上7點騎機車入園，可享每人299元的優惠票價。讓大家從早玩到晚，白天玩樂園、晚上瘋跨年，迎接新的一年。最新活動詳情，可至劍湖山官網或電話（05）582-5789查詢。

▲蒙古國極限特技秀，蒙古國美女倒立腳射箭精彩絕倫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒙古國極限特技秀，三層疊羅漢高空跳繩等精彩特技。（圖／記者蔡佩旻攝）

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