雨來了！今晚起「由南往北」下雨⋯降雨熱區出爐　高溫↓5℃

▲今晚開始各地會開始下雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今（28）日冷氣團減弱，各地白天高溫回升至21到25度，今晚開始南方雲系逐漸北移，全台「由南往北」開始有局部短暫雨，中南部今晚就會下雨，北部則是至明天清晨起降雨，主要降雨時間為明、後兩天，各地高溫都會下降，尤其東半部需慎防較大雨勢。

氣象局預報員劉沛騰表示，今日冷氣團減弱，不過清晨氣溫仍低，中部以北、東北部低溫僅13到15度，尤其新竹、苗栗沿海空曠與近山區僅10到11度，白天溫度逐漸回升，北部高溫可達22到24度，中南部可達25到26度。

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劉沛騰表示，今晚南方雲系北移，將由南往北開始有局部短暫雨，今晚中南部陸續降雨，北台灣則是明清晨起開始下雨，主要降雨時間為明、後兩天，其中東半部雨勢最大，須慎防局部較大降雨。

▲元旦北、東為陰雨天，迎曙光機率低。（圖為三仙台元旦曙光／立榮航空提供）

劉沛騰指出，受降雨影響，明後白天高溫下降，北部高溫約21到23度、中南部約22到23度，低溫則約16到18度。到了31日中南部雨勢漸歇，天氣型態轉為多雲，不過由於31日東北季風再增強，北部、東北部再度降溫，低溫僅剩14到15度，且跨年夜到元旦最冷，北、東直到元旦雨勢才會漸緩。

劉沛騰表示，受東北季風影響，北、東在跨年夜都是以陰雨天為主，看到曙光的機會不高，不過中南部地區天氣穩定，西半部等平地或山區應有機會看到日出。