迎接2020年記得保暖！跨年夜到元旦最冷⋯低溫下探14度

▲冷氣團發威，今日各地氣溫驟降，另周末全台都將有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到大陸冷氣團影響，今（27）日全台各地冷颼颼，中部以北及東北部低溫僅13度，中央氣象局表示，明日清晨北、東低溫仍僅有13度，白天起冷氣團才會減弱並逐漸回暖，高溫將回升至20度以上，不過下周東北季風再增強，跨年夜到元旦是最冷時段，低溫下探14度。

氣象局預報員張承傳表示，今天（27日）在大陸冷氣團影響之下，清晨中部以北及東北部低溫只有13到15度，其他地方則在16到19度，白天北部及宜花持續偏涼冷，高溫只有17到19度。

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張承傳表示，明日起冷氣團減弱，不過清晨仍偏冷，中部以北、東部低溫約僅13到15度，新竹、苗栗沿海空曠地區有機會下探10到11度，到了白天全台各地逐漸回暖，高溫可回升至20度以上，北、東高溫約22到24度，中南部約25到26度，此外水氣也少，僅東半部、北部山區會有短暫降雨。

▲巴逢颱風已減弱成輕颱。（圖／氣象局提供）

張承傳指出，明晚到周日南方雲系北移，明晚開始將由南往北開始下雨，周日、周一各地都有雨，其中中部以北、東半部雨勢較為明顯，東部須嚴防較大雨勢。

張承傳表示，南方雲系影響至周一漸弱，周一下半天東北季風再增強，北、冬天氣轉涼，跨年夜到元旦之間最冷，中部以北低溫下探14到15度，且跨年日上半天各地都有雨，直到夜晚雨勢才會間歇。元旦當天東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳表示，颱風巴逢強度持續減弱，已於今日下午2點減弱成輕度颱風，目前位於鵝鑾鼻南南西方910公里的海面上，預計12小時後、也就是明天，就會變成熱帶性低氣壓。