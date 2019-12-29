辯論會／韓國瑜抱怨被污衊　宋楚瑜：舉頭三尺有神明「嫌廚房太熱就不要進」

記者張乃文／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會於12月29日正式登場，在第三階段為交互詰問的部分，針對國民黨總統候選人韓國瑜提問「是有神論者還是無神論者？」親民黨總統候選人宋楚瑜回應表示，「舉頭三尺有神明，我用這樣的信念從政」，他也對著韓國瑜說「嫌廚房太熱就不要進」，台灣人民是有良心的。

▲宋楚瑜。（圖／公視提供）

韓國瑜在第三階段的交互詰問時，問到「我想請問一下兩位總統候選人 你們是有神論還是無神論？」宋楚瑜回應時指出，從小他的父親告訴他「舉頭三尺有神明」，而他也是用這樣的信念從政。

宋楚瑜認為，人在做天在看，一步一腳印，「人民不會忘記你曾做的努力」，走遍台灣沒有人不曉得「路標」是他做的，包括高速公路上的加油站、廁所也同樣是他的政績。

對於韓國瑜說自己曾被人汙衊，宋楚瑜以自己為例表示，「藍軍罵我綠、綠軍罵我藍或紅」，中國大陸的網軍前段時間也被動員把他搞得不紅不綠。但他心中有神明，自己內心曉得該做什麼事情。不過他也指出「如果嫌廚房太熱，就不要進廚房」，人行得正，最後老百姓會對你有公道。

最後，宋楚瑜也表示，他已經離開掌權的職務很長時間，但不需要保鑣，到街上去走還是好多人會好好向他打招呼，「台灣人是有良心的」。

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