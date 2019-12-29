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金正恩昨主持勞動黨五中全會！　對美國「新路線」或出爐引關注

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▲▼金正恩28日主持勞動黨五中全會。（圖／朝中社）

▲ 金正恩28日主持勞動黨五中全會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓單方面對美國開出的無核化協商年底大限逼近之際，在朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會的決定之下，領導人金正恩28日於平壤召開第7屆中央委員會第5次全體會議，討論國家建設與國防建設相關重大議題，距離4月的第4次會議約經過8個月。

北韓官媒《朝中社》29日報導，此次五中全會議題為「我黨與國家在當前局勢之下的鬥爭方向與為達成革命新勝利的重要政策問題」，在主體革命大業來到新一歷史性轉捩點的關鍵時期舉行，克服重重試煉與難關，目的為討論加速革命發展、勞動黨建設與活動、國家建設與國防建設等重大問題。

金正恩28日主持首日議程，但《朝中社》並未公開更多細節，僅透露會議將繼續進行。金正恩年初發表新年演說時警告，美國若持續制裁與壓迫，就不得不放棄無核化協商，尋求「新路線」，要求美國在年底前提出「新方法」。因此外界普遍推測，北韓「新方法」的具體內容可能在這次五中全會後出爐。

平壤當局本月稍早曾預告，有鑑於國內外情勢變化，將在月內舉行五中全會；此前也曾公開警告，將送給美國一份「聖誕大禮」，但聖誕節當天至今毫無動靜。美國對此則加強警戒，持續關注五中全會狀況。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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