埃及連2起重大車禍！　「造成28死32傷」3名東南亞遊客遇死劫





▲2起車禍分別發生在埃及首都開羅（Cairo）北邊和東邊。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

埃及當地時間28日發生2起重大車禍，共造成28死32傷。其中一起車禍中，3名來自東南亞的觀光客皆身亡，另一起車禍則造成服飾工廠工人大量死傷。

埃及國營網路媒體《金字塔報》（Al-Ahram）報導，一輛駛在塞德港─德米埃塔市高速公路上的公車突然翻覆，導致全車的服飾工廠工人22死8傷。目前傷者已經全數送往鄰近醫院救治。

當天稍早，首都開羅東邊近紅海的渡假勝地艾因蘇赫納（Ain Sokhna），2輛載著觀光客的公車在和一輛卡車對撞，造成至少6死24傷，其中3名死者分別為2名馬來西亞女子，以及一名印尼男子。

報導指出，由於埃及公路狀況差，平日保養維護不善，加上交通規則與執法不嚴，時常導致類似事情發生。不過埃及政府近年來正在加強發展公路系統，也紛紛祭出新的交通法則，試圖改善平日和人民息息相關的交通路況；根據公共交通狀況中央機構報告顯示，2015年到2018年間，埃及因車禍死亡的案件已經減少44.2％。

該機構同時也指出，2019上半年的車禍案件多達5220件，比2018年同期的4426件還要多17.9％，死亡人數1567人，傷者6046人，毀損車輛則有8335輛。