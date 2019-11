埃及「貓木乃伊」發現2幼獅！身形完整超罕見　大量動物木乃伊公開展示

▲ 埃及當局展出大量動物木乃伊。圖為貓木乃伊。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

埃及2018年在首都開羅以南的薩卡拉(Saqqara)金字塔群出土數十具貓木乃伊,甚至發現聖甲蟲木乃伊。如今,這些動物木乃伊23日公開展出,現已確定其中2具大型貓木乃伊為幼獅,相關檢測作業正進一步執行中,且幼獅木乃伊相當完整並無缺損,實屬罕見。

綜合BBC、衛報報導,薩卡拉金字塔群曾於2004年發現一具成年獅子木乃伊遺骸,此次展出的大量動物木乃伊就是在當年出土地點附近被發現。

根據當局23日展出的文物,除了面具、雕像之外,還有貓、鱷魚、眼鏡蛇和鳥類的木乃伊,以及史上最大的聖甲蟲木乃伊;在5具體型較大的貓木乃伊當中,目前已有2具被確認為幼獅,據悉大約6至8個月大,當局正針對另外3具木乃伊進行檢測,確認品種。

近年來,埃及加強考古發現的宣傳力道,力求挽救日漸衰落的旅遊業。埃及文物部部長伊納尼(Khaled El Enany)表示,希望此次的展覽能夠吸引更多遊客前來,提升海外形象,「這對埃及來說,是個很棒的宣傳。」

New Discovery in Saqqara: Five mummies of large cats among them two of lion-cubs. Statues of falcons, cats, mongooses, cobras & deities were also found. # @khaled .elenany #egypt #saqqara #archaeology #antiquities #historyofegypt #newspapers #egyptology #mummies #ancientegypt pic.twitter.com/b12sLow9vs

The mummy of a cat is displayed in Giza's Saqqara necropolis, south of the capital Cairo, on November 23, 2019, Mummified cats, cobras, crocodiles and scarabs were also unearthed among the well-preserved mummies and other objects discovered recently. AFP PHOTO/Khaled DESOUKI pic.twitter.com/7qbMnVkzjm