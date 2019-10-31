史上第一本木乃伊護照　埃及法老「死後用它出國」修復腐爛身軀

▲埃及法老拉美西斯二世紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

埃及法老拉美西斯二世（Ramses II）經常被稱為古埃及最偉大的法老之一，他掌權超過60年，一生達成多項成就，即使死後3000多年，地位仍非常崇高，因為他是唯一擁有現代政府所頒發護照的木乃伊。

臉書近期瘋傳拉美西斯二世的護照，內文指出他的木乃伊起初完好無損，後來狀態開始走下坡，埃及當局為了避免完全腐爛的情形，努力找尋可以修復木乃伊的專家，也成功找到位在法國的人才，然而木乃伊運送到法國必須具備相關文件，埃及政府最後的策略，則是幫法老辦理護照。

這是拉美西斯二世的護照 - 這具木乃伊在被發現時完好無損，但不久後木乃伊開始出現了腐爛跡象。 埃及當局急得跳腳，努力在全球尋找能修復木乃伊的專家。 最後，他們在法國找到了這樣的人。 但是，修復需要在特殊工作室用特殊工具完成。 所以，必須將木乃伊運到法國去。 然而，法國法律規定： 「所有人（無論死活）都得持護照才可入境」 最後，埃及政府在1974年替法老辦了護照。 由李天豪發佈於 2019年10月28日 星期一

看似荒誕的傳聞其實是真的。Ancient Origins網站報導，拉美西斯二世的木乃伊1885年被置放在開羅的埃及博物館，直到1974年，古物學家開始發現這具木乃伊以驚人速度惡化，決定把它送到法國檢驗。不過埃及法律規定，即使是死去的人，在離開國家前也必須持有相關文件。另外，當時也有人聲稱，護照可以保護拉美西斯二世的木乃伊得以平安出國與回國。

In 1974 an Egyptian passport was issued to Ramses II, date of birth 1303 BC, profession king, so that his mummy could travel to France for examination and restoration. pic.twitter.com/i8rPQi2nbr — Physics & Astronomy Zone (@ZonePhysics) March 10, 2019

埃及當局最後真的成功替木乃伊發布護照，程序辦妥後，拉美西斯二世的木乃伊於1976年離開埃及，抵達法國巴黎-勒布爾熱機場（Paris–Le Bourget Airport ）後還受到尊貴禮遇。這具木乃伊接著運抵一處博物館，發現腐爛情況源自真菌感染，所幸經過處理後已避免完全腐爛的情形，分析完畢後，木乃伊就送回開羅博物館。

《國家地理雜誌》指出，古埃及其實沒有留下類似護照的紀錄，但在1974年，當時拉美西斯二世的木乃伊準備運到巴黎修復時，當局替他發布一張有效的埃及護照，上頭還可見到他的照片，至於他的職業則被稱為「國王（已故）」。

據了解，拉美西斯二世是古埃及第十九王朝法老，出生於公元前1302年左右，他隨後繼承父親政權，而他生前除了成功打擊埃及的敵人，也建立許多直到今日都可見到的紀念碑，其中最有名的是阿布辛貝神殿群（Abu Simbel ）、拉美西姆神廟（Ramesseum）。