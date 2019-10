史上第一本木乃伊護照　埃及法老「死後用它出國」修復腐爛身軀

▲埃及法老拉美西斯二世紀念碑。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

埃及法老拉美西斯二世(Ramses II)經常被稱為古埃及最偉大的法老之一,他掌權超過60年,一生達成多項成就,即使死後3000多年,地位仍非常崇高,因為他是唯一擁有現代政府所頒發護照的木乃伊。

臉書近期瘋傳拉美西斯二世的護照,內文指出他的木乃伊起初完好無損,後來狀態開始走下坡,埃及當局為了避免完全腐爛的情形,努力找尋可以修復木乃伊的專家,也成功找到位在法國的人才,然而木乃伊運送到法國必須具備相關文件,埃及政府最後的策略,則是幫法老辦理護照。

看似荒誕的傳聞其實是真的。Ancient Origins網站報導,拉美西斯二世的木乃伊1885年被置放在開羅的埃及博物館,直到1974年,古物學家開始發現這具木乃伊以驚人速度惡化,決定把它送到法國檢驗。不過埃及法律規定,即使是死去的人,在離開國家前也必須持有相關文件。另外,當時也有人聲稱,護照可以保護拉美西斯二世的木乃伊得以平安出國與回國。

In 1974 an Egyptian passport was issued to Ramses II, date of birth 1303 BC, profession king, so that his mummy could travel to France for examination and restoration. pic.twitter.com/i8rPQi2nbr