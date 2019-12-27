台東卑南溪下游攔河堰新建工程完工27日啟用　受益農田2505公頃

▲台東卑南溪下游攔河堰新建工程完工27日啟用。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東農田水利會為了改善取水功能及節省每年龐大的臨時擋水堤修復費用，以興建攔河堰工程抬高卑南溪下游水位穩定取水。並設置排砂道利用水門調節，減少河川沙礫進入幹線阻塞圳路影響供水，27日舉行完工啟用典禮，縣長饒慶鈴特別受邀參加，表示未來受益的灌溉面積將高達2千5百零5公頃，台東縣政府也將協助農田水利會推動第3期興建的計畫費用。

台東水利會長羅應鑑說明，自古潤養台東平原之農田，至今已有121年歷史。近年來因颱風豪雨河槽刷深，進水口的高度已經高於河面，汛期時臨時擋水堤常遭沖毀，導致在臨時擋水堤修復前無法正常供水，影響農作物生產甚大。水利會決議在卑南溪下游新建攔河堰，歷經2年工期排除重重困難完工。



饒慶鈴說為了台東卑南溪下游攔河堰新建工程，縣府將該計畫列入花東地區永續發展基金補助，並積極向農委會爭取配合款，投入1億4千6佰萬元之建設經費，攔河堰堰體為階梯式攔河堰，格框階梯式固床工1座、排砂道1座、直立式閘門3座，該工程是為了抬高卑南溪下游水位穩定取水，並透過排砂道利用水門調節，以減少河川沙礫進入幹線阻塞圳路影響供水。



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