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台東好物協會與香港知名公司媒合　協助台東拓展商機

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▲台東好物協會與香港知名公司媒合，協助台東拓展商機。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東好物協會與香港知名公司媒合，協助台東拓展商機。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東好物協會為推展台東地方特色產業，行銷臺東好物，於26日與香港遠道而來的良道有限公司進行媒合洽談，辦理香港通路良道有限公司採購台東好物媒合會，期望促成台東好物商品上架海外通路，邁向國際創造更多商機。

台東縣政府財政及經濟發展處表示：「台東好物」過去為縣政府經過3年的推動所建立的品牌，曾媒合上架各大通路，帶領許多業者前往國內、外進行展售推廣，奠定品牌知名度，已成為台東在地優質產品及產業的代表形象，深獲民眾信賴與肯定，並在2018年正式成立臺東好物協會，由民間協會繼續致力推展地方產業。

香港良道有限公司為良道集團之控股公司，直接、間接於香港擁有超過十間子公司，共擁有5個品牌19間分店，主要業務在零售批發及零售採購、網購、餐飲集團、直銷平台等，12/25~12/26來台灣快閃尋求新的台灣產品期望在香港通路打造台灣商品專區，台東好物積極接洽爭取其來台東洽談媒合。

台東好物協會理事長廖坤郎指出，「台東好物」是經過遴選所授權標章認定的伴手禮，代表台東「自然」、「健康」、「安全」且「具在地特色」的台東好產品，經與香港良道有限公司接洽後其深感興趣，該公司總經理鄧耀邦先生、營運長李銳佳先生及台灣事務顧問胡佳昌先生，特地來台東促成雙方洽談媒合，推動台東好物商品於香港通路之銷售推廣，共創商機。


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