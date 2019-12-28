退換貨太慢⋯星宇小舖暫時關閉！張國煒親上線致歉：檢討後再開張

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空將於明年1月23日首航，為了與粉絲分享喜悅，星宇成立了「星宇小舖」，專門販售星宇的周邊商品。不過近期出現少數零星個案，在退、換貨上處理時間不夠及時，董事長張國煒因此要求，暫停關閉星宇小舖，待退換貨事宜處理妥當後再開幕。星宇航空公關長聶國維證實，星宇小舖今日就會關閉。

聶國維表示，當時會成立星宇小舖本意是想「和粉絲分享相關周邊商品」，並非本業，近期出現幾個零星個案，客人領到商品後發現有點瑕疵，向客服人員聯繫要退、換貨，但客服人員卻沒有及時處理，速度太慢。

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聶國維表示，張國煒今天上午發現了一個退換貨處理不當的案件，因此認為既然服務無法完全到位，就應重新檢討並徹底解決，張國煒親自至臉書社團「星宇航空討論區」留言，表示「由於星宇小舖沒把出貨跟退換貨的事宜處理好，我決定暫時關閉星宇小舖，先把退換貨處理妥當」。

▲張國煒親上線致歉。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空討論區）

張國煒說，「至於出貨問題等我星期一檢討後續後再決定開張日期。已經訂貨的單子會照出各位不用擔心，如果不滿意要退貨或退單也可以，造成大家不便跟不開心本人在此代表星宇航空跟大家致歉。謝謝大家的支持，辜負你們支持的心也真的不好意思。抱歉抱歉」。

聶國維證實，目前正在進行暫停作業，星宇小舖今天起就會暫停銷售，待30日會開會討論，如何予以檢討，完成改善後再開張。對於張國煒的霸氣，不少網友都頻頻誇讚「很正面的態度」、「修正是為了更好」。

有網友驚訝表示「K董怎麼會是你親上第一線說明，親力親為的你，永遠支持你」，還有人留言「等待是值得的」、「永遠支持」、「K董辛苦了，工作人員也辛苦了」、「我的模型飛機再久都值得等待」、「謝謝你對品質嚴格的把關」、「有錯就修正改進勇於認錯，支持」。

▲▼星宇航空董事長張國煒日前親自開著貳號機抵達桃園機場。（圖／星宇航空提供）