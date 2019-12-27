星宇航空保稅大樓動土！外觀設計採現代風　用餐區「還能看班機起降」

▲星宇航空保稅大樓於今日舉行興建工程動土典禮。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空保稅大樓於今日舉行興建工程動土典禮，預計2022年7月下旬完工，大樓共6樓，外觀設計採流線感十足的現代風格，內部休憩區還可欣賞班機起降，大樓主要儲存的貨品為機上販賣品、服務品等。星宇董事長張國煒表示，未來將導入智慧倉儲設備系統，以減少人力作業。

星宇航空保稅大樓佔地約3063坪，預計2022年7月下旬完工，樓層規劃為地上5層、地下1層，樓地板總面積約6924坪。完工落成後，星宇航空將安排相關作業單 位進駐，如客艙服務品處、機務處及運務地勤等，保稅大樓擁有完善倉儲空間， 主要儲存的貨品為機上販賣品、服務品等，同時將規劃星宇機邊工務車隊維修區。

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▲星宇航空保稅大樓於今日舉行興建工程動土典禮。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長張國煒表示，保稅大樓座落於自建維修棚廠旁，未來將導入高度自動化智慧倉儲設備系統，減少繁雜人力作業進而提升服務品質，為旅客打造最安全舒適的飛行旅程。

星宇保稅大樓外觀設計採流線感十足的現代風格，建築線條及用色靈感來自於星宇航空Logo，質感沈穩色系展現星宇專業的品牌形象，主體不同高低層次演繹飛機起飛路線意象，為建築增添專有的星宇風格，象徵星宇航空服務規格再創新高度。

另大樓內部也極具巧思，員工用餐區規劃於視野極佳之處，用餐或休憩時可恣意欣賞班機起降，享受陽光灑落進屋內的溫暖，營造最舒適的辦公環境。