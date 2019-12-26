星宇航空再下一城！簽定合作意向書　將進駐桃園航空城

▲桃園市府26日下午與星宇航空簽定合作意向書，市長鄭文燦與星宇航空董事長張國煒簽定合作意向書。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣航空業新興的星宇航空預計明年一月開航，桃園市政府26日由市長鄭文燦與星宇航空董事長張國煒簽署合作意向書（MOU），鄭文燦表示，星宇航空締造台灣航空七大奇蹟，企業潛力無限且符合優先產專區產業需求，他代表市府歡迎星宇航空參與，張國煒說，公司後續發展需要土地，很高興能與桃園市政府合作進駐航空城產專區，帶動航空產業。

桃園市府積極協助企業投資，以「單一窗口、全程陪伴」的投資口號，其中桃園航空城計畫明年將進入開發階段，招商總面積達三百多公頃，優先產專區則有九十多公頃，是亞洲最大的航空建設計畫案，總投資金額超過5千億元。

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▲桃園市府26日下午與星宇航空簽定合作意向書，市長鄭文燦與星宇航空董事長張國煒牽手象徵攜手合作。（圖／記者沈繼昌攝）

即將開航的星宇航空有意進駐投資桃園航空城，今桃園市府今天與星宇航空簽署合作意向書，包括星宇航空董事長張國煒親自出席，總經理翟健華、公關長聶國維也到場，其中星宇航空空服組員也擔任接待。

▲桃園市府26日下午與星宇航空簽定合作意向書，市長鄭文燦與星宇航空董事長張國煒互贈禮物。（圖／記者沈繼昌攝）

市長鄭文燦表示，星宇航空將於明年1月也就是下個月舉行首航，星宇締造台灣航空七大奇蹟包括首航機票11分鐘秒殺、去年5月成立，不到2年就買到全新飛機準備首航、董事長張國煒親自開飛機回來、超過66萬人次觀看星宇航空影片、米其林等級飛機餐點，吸引許多星粉與K粉、短程單走道窄體客機提供WIFI服務等，尤其星宇航空空服員與制服等影片在網路引起瘋傳等。

▲桃園市府26日下午與星宇航空簽定合作意向書，星宇航空空姐擺出Q版鏡頭引起媒體爭拍。（圖／記者沈繼昌攝）

張國煒說，星宇航空才剛開始，後續發展計畫需要土地，因航空產業有上下游關係，包含食品供給、機上用品洗滌等附屬產業需要發展，剛好碰到航空城招商，他很高興可以與桃園市府合作進駐到產專區，讓航空產業發展起來。

鄭文燦受訪時強調，桃園航空城產專區將優先引進雲端運算、國際物流、航空輔助相關、生物科技、智慧車輛、綠能等六大產業，創造產業鏈結最高效益，感謝星宇展現投資桃園航空城意願，引進業界最先進技術與設備，相信必能帶動航太、物流等相關產業。

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