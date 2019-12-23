張國煒開回星宇貳號機！霸氣說「每架都會親自飛回來」　下月再迎第3架

▲張國煒親駕星宇貳號機抵達桃園機場。（圖／Allen Chen攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空董事長張國煒今（23）日親駕星宇貳號機抵台，清晨6:30先降落高雄小港機場，8:30抵達桃園國際機場，南北2地都吸引眾多航迷們前往守候貳號機回來，搶拍新機風采。張國煒下機受訪時表示，下個月還會來第3架，每一架都會盡量自己飛回來，確保所有飛機品質是OK的。

星宇航空第二架A321neo於10月中進入最終組裝階段，張國煒也再度率領由機長、航務、法務及財務組成的接機小組展開交機工作，在19日交機後，機身編號正式轉為B-58202，成為星宇機隊的新血。B-58202的返台之路先中停杜拜、峴港、高雄，終於在23日上午6:30降落高雄小港機場，並在同日上午8:30抵達桃園國際機場。

請繼續往下閱讀...

▲張國煒開回星宇貳號機，下機時接受簡單採訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

張國煒表示，飛機都按照計畫再走，現在第2架已經來了，下個月來還會來第3架新機，他說，每架飛機都會盡量自己飛回來，因為要確定所有品質是OK的。至於星宇機票銷售狀況，他則說，他不知道，因為他都不在台灣，不清楚銷售怎麼樣，他要進辦公室才知道。

▲▼張國煒親駕星宇二號機抵達桃園機場。（圖／Allen Chen攝）

星宇航空表示，開航前會有三架A321neo到位，目前交機時程皆按表順利進行，三號機B-58203也已進入最終組裝階段，預計在明年1月開航前交機。三架開航元老機將在明年1月23日開航當天，執行各自的首趟任務，以高規格的舒適客艙迎接旅客，飛往澳門、峴港及檳城展開愉快的春節假期。

▲張國煒表示，每一架飛機都會盡量自己飛回來，因為要確保品質是OK的。（圖／取自星宇航空臉書）

星宇航空表示，引進的10架A321neo是向GECAS租機公司承租，不僅外觀採用特殊MICA塗料展現高質感的金屬光澤，也以寬體機規格打造精品級客艙，設有全平躺商務艙座位8個，及經濟艙座位180個，全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。

星宇航空規劃以A321neo為區域航線的主力機型，致力於旅遊及轉機市場，隨著交機的進度，飛航網絡會擴及亞洲各主要城市，待2021下半年A350 XWB廣體客機開始導入，將於2022年起陸續推展至北美、歐洲等航線。

「時間對我們來說完全沒用！」