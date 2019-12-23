星宇航空張國煒親飛貳號機降落小港機場　飛機迷興奮尖叫:我拍到了!

▲▼ 星宇降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

前長榮航空董事長張國煒創立星宇航空，而且張國煒本人親自將自家購買的飛機一一飛回台灣，23日清晨六點半，他駕著機身編號B-58202的貳號機回到高雄小港機場，過程平穩。

星宇航空第二架A321-200neo於德國漢堡時間2019年12月19日晚間7時45分正式交機，星宇航空董事長張國煒親自前往空中巴士漢堡工廠接機，同時也駕著機身編號B-58202的貳號機回到台灣，途中停留杜拜、峴港，就在23日清晨六點半降落在高雄小港機場後，大約停留了一個小時，又再度起飛前往桃園機場。 星宇航空的首架客機是在2019年的10月25日下午三點正式交機，同樣也是由張國煒接機之後，親自駕駛飛回台灣，沿途停靠杜拜、曼谷兩地，在臺灣時間10月28日上午11時20分順利降落在桃園機場 。

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▲▼ 星宇降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）

目前星宇航空第一階段計劃，是在成立後6年當中，建構27架規模的機隊、員工3500人；目前星宇航空已經訂購10架A321-200neo，9架A350-900及8架A350-1000客機。

▲▼ 星宇飛機降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 星宇飛機降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 星宇飛機降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 星宇飛機降落小港機場 。（圖／記者翁進忠攝）