寶寶嗆到「滿臉奶」！護理師不立即處理竟發IG　社會局將開罰

記者林悅／台南報導

台南一名護理師疑似餵奶沒餵好，導致寶寶嗆得口鼻溢出奶水，第一時間竟拍照PO網，戲謔寫下「阿姨救救命」，台南市社會局家防中心指出，已指派社工會同警政主動進行瞭解幼童身分及目前狀況，社會局也表示後續依調查結果，若經查屬實，將依據兒童及少年福利與權益保障法對該護理師處新台幣6-60萬元罰鍰。

▲寶寶嗆到口鼻溢奶，護理師竟笑發IG「阿姨救救命」。（圖／翻攝自臉書／靠北護理師、爆料公社）

台南市社會局指出，有關媒體報導案件，社會局家防中心已立即指派社工人員會同警政主動進行瞭解幼童身分及目前狀況，社會局也表示後續依調查結果，若經查屬實，將依據兒童及少年福利與權益保障法第49條規定對該護理師處新台幣6-60萬元罰鍰

社會局也再次呼籲，針對性侵害及兒虐等保護性案件，多涉及個人重要資訊，大家在期待真相之際，對當事人最好的保護就是不進行肉搜、轉貼及評論，以免造成受害者及其家屬再次受到傷害。

據了解，有網友24日在臉書專頁「靠北護理師」投稿一張照片，從中可見小寶寶疑似不慎嗆奶，不僅口鼻溢出奶水，還噴得滿臉都是。不過，護理師沒有立刻清理，反而拍照發到社群平台，還加上一句戲謔的設計對白。

粉專小編表示，儘管投稿者事後要求刪除，但他覺得這件事有曝光的必要性，因為原始照片是完全沒遮五官的，「這裡是給護理師靠北的，但小編也不會腦挺，若只有嘴角有奶，我還可以騙我自己是（寶寶）吸不好、嘴角漏奶，但照片看起來，口鼻都有奶耶…是說這樣挺危險的吧？之前兒科的經驗，aspiration pneumonia常見，choking到CPR的也不是沒看過。」

許多網友看完紛紛留言，「沒德的人當啥醫護人員」、「很多事能開玩笑，但這真的母湯！賣鬧」、「不處理先拍照是什麼心態」、「他的手掐到寶寶的脖子了，看起來好不舒服」、「看到想罵髒話，專業去哪了」、「孩兒都已經臉脹紅了，哪來的心情拍照上傳」，還有網友肉搜當事人及月子中心。

涉及本案之台南倚鹿晨曦月子中心回應，他們24日得知後非常震驚，立刻要求當事人說明事發經過，並停職接受調查，也不得再接觸任何寶寶。後續經查證，其拍照行為屬實，目前已請該名護理師離職，「我們非常譴責這樣的行為，也深感難過及抱歉，並責成護理長召集全員深深引以為警惕，絕不容許再次發生。」

台南市衛生局28日指出，有關近期臉書上傳沸沸揚揚的嬰兒溢奶照顧事件，據瞭解係半年前發生在某婦產科附設產後護理之家，當時該機構所聘用的嬰兒照顧員，在處理嬰兒溢奶的突發情況，但尚未清潔完畢，即拍照上傳個人臉書，機構當下發現即將該人員調離嬰兒室，當事人已離職。

衛生局每年皆對轄內產後護理之家都會進行督導考核或評鑑，尤其對嬰兒及產婦的照護品質非常重視，針對此事件衛生局已責請該機構加強人員的在職教育，尤其在嬰兒照護部分，應審慎對待嬰兒照護工作及家人的託付，除此外對其他的產後護理之家，也將一併再次重申機構的照護職責，以全力捍衛嬰兒的生命安全及照護權益。



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