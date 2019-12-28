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寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了

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▲▼寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲寶寶嗆到口鼻溢奶，護理師竟笑發IG「阿姨救救命」。（圖／翻攝自臉書／靠北護理師）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名護理師近日疑似餵奶沒餵好，導致寶寶嗆得口鼻溢出奶水，但她第一時間不是立刻處理，而是拿起手機拍照PO網，戲謔寫下「阿姨…救…救..命」。照片曝光後，引爆網友憤怒，甚至展開肉搜。業者27日回應，經查證行為屬實，已請涉事護理師離職。

有網友24日在臉書專頁「靠北護理師」投稿一張照片，從中可見小寶寶疑似不慎嗆奶，不僅口鼻溢出奶水，還噴得滿臉都是。不過，護理師沒有立刻清理，反而拍照發到社群平台，還加上一句戲謔的設計對白。

粉專小編表示，儘管投稿者事後要求刪除，但他覺得這件事有曝光的必要性，因為原始照片是完全沒遮五官的，「這裡是給護理師靠北的，但小編也不會腦挺，若只有嘴角有奶，我還可以騙我自己是（寶寶）吸不好、嘴角漏奶，但照片看起來，口鼻都有奶耶…是說這樣挺危險的吧？之前兒科的經驗，aspiration pneumonia常見，choking到CPR的也不是沒看過。」

許多網友看完紛紛留言，「沒德的人當啥醫護人員」、「很多事能開玩笑，但這真的母湯！賣鬧」、「不處理先拍照是什麼心態」、「他的手掐到寶寶的脖子了，看起來好不舒服」、「看到想罵髒話，專業去哪了」、「孩兒都已經臉脹紅了，哪來的心情拍照上傳」，還有網友肉搜當事人及月子中心。

對此，台南倚鹿晨曦月子中心回應，他們24日得知後非常震驚，立刻要求當事人說明事發經過，並停職接受調查，也不得再接觸任何寶寶。後續經查證，其拍照行為屬實，目前已請該名護理師離職，「我們非常譴責這樣的行為，也深感難過及抱歉，並責成護理長召集全員深深引以為警惕，絕不容許再次發生。」

▲▼寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了。（圖／翻攝自倚鹿．晨曦網站）

▲業者發出聲明。（圖／翻攝自業者網站／倚鹿．晨曦）

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