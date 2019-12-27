台南七股頂山賞鳥亭　雲嘉南管理處架設望遠鏡讓遊客觀賞黑面琵鷺

▲台南市「七股頂山賞鳥亭地區」黑面琵鷺棲息數量突破700隻大關的盛況，雲嘉南管理處將架設望遠鏡讓遊客觀賞黑面琵鷺。（圖／台南市生態保育學會提供）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處所屬的「七股頂山賞鳥亭地區」黑面琵鷺棲息數量，竟然突破700隻大關，不但是歷年該處最高棲息記錄，也超過曾文溪口棲息記錄，處長徐振能宣布12月28日起，請台南市生態保育學會解說人員，架設高倍數望遠鏡讓民眾賞黑琵。

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雲管處處長徐振能表示，座落在台南市七股區的頂山賞鳥亭黑琵棲息處，原本屬於廢棄鹽灘地，在秋冬期間，鳥類生態相當豐富，除了國際明星鳥黑面琵鷺外，黑腹燕鷗、濱鷸、蒼鷺等琳瑯滿目，數以萬計的數量，是相當壯觀的。他在2017年到任時，在台南市生態保育學會爭取會勘後，耗資興建2座賞鳥亭，並且配合黑面琵鷺保育季活動剪綵啟用，方便遊客就近觀賞黑琵等鳥類時，不影響鳥類等棲息，2年多來，吸引許多國內外鳥友及遊客前來賞鳥及拍攝、打卡。

為加強服務賞鳥遊客，徐振能表示，今年12月28日起至明年3月底的每周六、日下午2時至4時，請台南市生態保育學會解說人員，架設高倍數望遠鏡讓民眾觀賞，如果有機關團體或學校平時要來觀賞，必須提前預約，歡迎全國遊客來七股賞黑琵。

徐振能處長說，雲嘉南濱海可說是水鳥的天堂，目前正是賞鳥的最佳時間，適合全家大小前來一探濱海生態之美，為推廣生態旅遊，管理處在七股頂山設置2座賞鳥亭，民眾可在此賞鳥，提醒賞鳥及拍鳥人士，應注意安全，勿高聲喧嘩，勿干擾鳥類，與鳥類保持適當的距離，以免你越靠近鳥，鳥離你越遠！

徐振能處長表示，除了賞鳥，七股也是昔日鹽業重鎮，七股鹽山、台灣鹽博物館都是推薦的順遊景點，緊臨的七股遊客中心已經開始試營運並且開放部分空間，遊客可在此索取旅遊資訊，如果想進一步了解更多黑面琵鷺的知識，也可前往不遠處的黑面琵鷺生態展示館，目前還有展出黑面琵鷺模型。