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台南市永康區富強路二段398巷工廠火警　消防局說明救災作為

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▲消防人員在富強路二段146號之7佈署2水線阻絕延燒，終將火勢控制在3戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲消防人員在富強路二段146號之7佈署2水線阻絕延燒，終將火勢控制在3戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局指出，12月25日上午10時30分，永康區富強路二段398巷發生工廠火警，消防局立即派遣各式車輛出勤救災，第一梯次派10車20人，在前往救災途中發現大量濃煙，立即增派各式車輛前往支援，總計出動41輛消防車106名警消到場搶救，在消防人員積極搶救作為下，成功防護7間廠房及救出1名受困民眾。

消防人員到場時即發現倉庫全面燃燒，因內部有大量塑膠棧板堆積，火載量非常大，火勢已向四周延燒，消防人員隨即於火場第一、三、四面布署多條水線搶救，多次試圖切斷火流阻止延燒。但當時火場燃燒狀況異常猛烈，雖然第一時間於第四面架設砲塔及佈署多條水線救災，仍然擋不住猛烈輻射熱，造成3棟鐵皮工廠燃燒。

消防人員火場救災積極作為，首要目標是搜救人命，在火場初期獲報富強路二段146號之7鐵皮工廠內有人員受困，立即派遣大量人力及水線入室搜救，幸將人員安全救出，免於造成遺憾。同時間大隊指揮官指示繼續布署多條水線出水防止延燒，絕無不射水救災之消極作為。在搶救過程中發現火勢已蔓延第四面工廠且工廠內堆放大量易燃寢具及棉被，因猛烈輻射熱造成迅速延燒。

消防局說，市民提出質疑消防人員遲遲不射水救災是有所誤解，第一時間消防人員積極佈署水線並周界防護廠房安全，由於現場火載量及輻射熱過大，消防人員幾番嘗試靠近富強路二段146號之8、9、10射水防護，也積極破壞鐵捲門延伸水線入室搶救，但火場溫度過高，而且經安全官評估廠房鐵架隨時有倒塌之虞，始通知入室救災人員撤出，並於富強路二段146號之7佈署2水線阻絕延燒，終將火勢控制在3戶，於此特別澄清。

▲消防人員在富強路二段146號之7佈署2水線阻絕延燒，終將火勢控制在3戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲猛烈火光在窗口清晰可見，顯見消防人員已有出水積極搶救作為，屋外鐵皮顏色已變褐色，並非短時間燃燒造成，絕無民眾所述之消防救災不積極之狀態。

當日10時56分，火勢已延燒至富強路二段146號之10鐵皮工廠內部，而且猛烈火光在窗口清晰可見，顯見消防人員已有出水積極搶救作為，且屋外鐵皮顏色已變褐色，並非短時間燃燒造成，絕無民眾所述之消防救災不積極之狀態。本案火警雖然造成3棟鐵皮工廠延燒，但在消防人員積極搶救作為下，成功防護7間廠房及救出1名受困民眾。

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