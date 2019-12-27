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【廣編】3M三款淨水器新品上市　滿足你不同的需求

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淨水器（圖／3m提供）

圖、文／3M提供

為了讓國人在淨水器購買有更多的選擇，百年淨水專家3M這次推出三項新品：3M強效型廚下生飲淨水系統3US-MAX-S01H、3M多功能長效型淨水系統FF1001/FF1002，以及3M L21移動式過濾飲水機，以符合不同使用者和家庭的需求。

超強濾芯阻擋99%的重金屬：強效型廚下生飲淨水系統3US-MAX-S01H

3M強效型廚下生飲淨水系統3US-MAX-S01H會是此類用戶的好選擇，通過NSF42/53/401標準共18項汙染物濾除效能認證，特別是能有效濾除水中99%重金屬鉛和新興汙染物(壬基酚、雙酚A等環境賀爾蒙及除草劑、藥物等汙染物)，而且淨水器5,678 公升的總處理量，可供4人家庭使用，強效濾淨提供全家人更進化的飲用水品質。

生飲+洗滌用水 雙用合一：多功能長效型淨水系統FF1001/FF1002

3M多功能長效型淨水系統FF1001/FF1002會是另一個好選擇，裝設在流理台下方的櫥櫃，可選擇搭配一般鵝頸或三用龍頭的形式，單支濾心即可滿足居家生飲淨水、洗滌用水的需求，且淨水器的總處理量可以高達22,712公升，0.2微米的超微細過濾孔徑可以將99.99%細菌、餘氯與異味、沉澱物、重金屬鉛等污染物有效過濾。

業界首創冷水直出直飲並達生飲標準之開飲機：L21/L22移動式過濾飲水機

想要省去安裝的麻煩，免於為了接水線傷透腦筋的狀況？又或者是在外租屋沒有廚房的小資族群？3M L21移動式過濾飲水機可以提供媲美廚下淨水系統的品質，只要裝水插電就可以直接飲用冷熱好水，安裝非常簡單便利。


 

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