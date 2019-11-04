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豬隊友退散！備妥辦公室神物開會就像開外掛　準時下班再也不是夢

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▲▼3M多用途白板貼。（圖／翻攝自PIXABAY、3M官網）

▲開會討論的時候把想法全都列出來，有助於提升效率。（圖／翻攝自3M官網）

消費中心／綜合報導

聞道有先後、術業有專攻，工作場合常會出現需要團隊合作的時刻，無論是要一起討論提案，或是要安排執行細節，都需要隊友同心才能其利斷金，每當這種時候最怕遇到的就是豬隊友，開會過程狀況外、一直重複確認上一秒才說過的事情，為了他全體原地打轉，耽誤所有人下班時間，解釋到他懂，鬍鬚都打結！原本以為分工是提升產能的正確道路，殊不知最後是全部的人放著手上一堆事陪公子練劍，只有三個慘字能形容，慘慘慘！

▲▼3M多用途白板貼。（圖／翻攝自PIXABAY、3M官網）

請繼續往下閱讀...

▲碰到豬隊友，最忌諱工作效率不佳，一直解釋同一件事情，真的會讓人氣氣氣氣氣。（圖／翻攝自Pixabay）

工欲善其事，必先利其器，下次又跟豬隊友同組的時候，先收起崩潰，趕快拿出提升效率的神物－3M多用途白板貼！在哪裡討論就貼在哪裡，開會場地隨處可訂不怕會議室借不到，桌面、牆壁、玻璃、門片、鐵櫃……你想得到的地方都能貼，狠黏背膠可黏貼於各種材質表面，討論的時候把每個點子跟討論方向通通寫在上面，隨寫隨擦、清楚記錄。

▲▼3M白板貼辦公室神物。（圖／業者提供）

▲想要擺脫豬隊友的糾纏沒有那麼難，只要善用辦公神物就能做到。（圖／3M提供）

▲▼3M白板貼辦公室神物。（圖／業者提供）

▲白板貼一拿出來，馬上就可以建立討論空間。（圖／3M提供）

傳統白板占空間又笨重，不但只能在固定會議室使用，使用時間一長不僅表面光滑度不再，字跡也越來越難擦拭，最後整個白板髒兮兮。3M多用途白板貼輕巧好攜帶，能隨意剪裁，尺寸形狀完全可量身打造，隨時隨地都能利用它來討論。表面光滑平整，各式白板筆都適用，書寫時筆觸滑順、呈色飽滿，也不容易殘留筆墨殘屑，就算字跡久置也能輕易擦拭乾淨且不留殘影。討論完後可輕易撕除，不留殘膠也不傷害牆壁，輕輕鬆鬆讓討論空間恢愎原狀。且通過SGS檢驗合格，使用更安心。

▲▼3M白板貼辦公室神物。（圖／業者提供）

▲輕鬆擦拭就乾淨，不易殘留髒污與痕跡。（圖／3M提供）

▲▼3M白板貼辦公室神物。（圖／業者提供）

▲通過SGS合格認證。（圖／3M提供）

除了快速建立開會空間、溝通無往不利，3M多用途白板貼還能用於工作事項提醒或是個人討論區，裁剪成小尺寸黏貼於自己的辦公桌範圍，每天一進公司就看到待辦事項，馬上進入工作狀況，彷彿開外掛一般的辦公效率，絕對會成為同事眼中的效率王！

3m 。（圖／3m提供）

▲裁剪成小尺寸黏貼於自己的辦公桌範圍，馬上進入工作狀況。（圖／3M提供）

3M多用途白板貼有多樣化的運用，除了可以滿足任何裁切需求，也可以多張拼接成白板牆面，無論是中途加入討論或是要重新檢視開會內容，都一目了然，豬隊友神隊友皆能快速跟上，團隊合作就是要這樣才有效率。

▲▼3M白板貼辦公室神物。（圖／業者提供）

▲3M多用途白板貼可以滿足任何裁切需求，也可以多張拼接成白板牆面。（圖／3M提供）

▲▼3M多用途白板貼。（圖／翻攝自PIXABAY、3M官網）

▲世上沒有豬隊友，只有會善用辦公神物的神隊友。（圖／翻攝自Pixabay）

►了解更多 - 3M多用途白板貼 : 連結1連結2連結3

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