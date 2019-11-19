最給力的家事幫手　脫離「婦愁者聯盟」許你一個優雅生活

▲百貨公司週年慶是一年一度的大事，必須當成特別任務來執行，不過「出任務」之前，還是要先把家裡打理好才安心。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

年底迎來百貨週年慶旺季，各位婆婆媽媽姐姐妹妹們準備好了嗎？衣服鞋子保養品一樣都不能放過！約了好姐妹出門逛街最怕手機響不停，家裡的大小事通通要打電話來請示，不想接電話但又擔心孩子不吃飯、眼睛離不開電視，老公徹夜打電動，或是媽媽出門忘記關瓦斯、帶鑰匙……，逛街就是要全心投入，有這麼多事情要煩心，怎麼能放鬆心情好好血拚？這些家務事有了3M狠黏便條紙通通不用再操煩，把你的叮嚀寫在便利貼上，家中看得到的地方都貼上你的「愛的小提醒」，就像分靈體一樣，就算你不在家，家裡的老公兒子也能自動歸位，該吃就吃、該睡就睡，育兒、管老公、顧父母都難不倒它，最給力的家事小幫手非它莫屬。

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▲不在家的時候，擔心家中天翻地覆嗎？有了最給力的家事小幫手，放心血拚也不怕家裡亂糟糟。



姐妹們在約週年慶血拚的時間了嗎？你還在猶豫要不要赴約？實在太想大買特買，但是看著眼前熟睡的兒子跟老公AKA豬隊友，又擔心如果不在家盯著他們，家裡會天翻地覆。知子莫若母，憑你聰明的腦袋一秒就能猜到，如果你不在家，兒子吃飯吃到一半一定會吵著要看電視，老公抵擋不住攻勢的時候，可能就會讓小孩得逞，所以出門前記得在遙控器上貼一張「寫功課便條紙」，提醒孩子寫完功課才能看電視。

才吃完飯就想吃甜點？絕對不能讓這種事情發生，老公扮白臉、黑臉你來當，貼上便條紙叮囑孩子最多只能吃3塊巧克力，這樣老公要駁回孩子請求的時候也不會太心軟。

今晚不在家，先幫老公準備好便當，但憑你對他的了解，他一定會趁你不在家的時候把電動拿出來打到天昏地暗，可是隔天還要上班，身為賢妻有時也不能太強勢，電動很貴不要碰，把遊戲手把藏起來就好，邊血拚邊得意，不在家還能讓老公自動早睡早起，這麼神的事情只有3M辦得到！

家有一老如有一寶，但有時候心裡不免有點憂慮，爸媽年紀大了，該吃的藥不知道有沒有按時吃，把藥袋放在桌上貼上一張醒目的便利貼，這樣就不怕忘記吃藥。在家待一整天難免會覺得無聊想出門走走，只要在門口貼上一張便利貼就可以提醒爸媽出門前再次確認瓦斯跟家電有沒有關上，還能順便確認手機跟鑰匙拿了沒，就算出門在外也能放心。

3M Post-it利貼「狠黏便條紙」有多種顏色跟造型，基本款的長方、正方形之外，還有愛心、小熊、貓咪等超可愛的動物造型，除了最經典的黃色，也有綠、紅、藍、橘……等，在家中貼滿方方正正的同色系便條紙難免有點嚴肅，用不同造型的便利貼不僅可以讓空間更柔軟，超多顏色還能當作裝飾，一舉多得。

使用便利貼最怕的就是黏性不夠，有時候寫了好幾張但最後風一吹就掉，如果是一般小事還無所謂，重要的事情一但Lost掉就太崩潰了，像是水電瓦斯費過期、孩子聯絡簿還沒簽、老公開會資料忘記帶、媽媽隔天回診沒有預約……，不用吼到大小聲，「狠黏便條紙」把待辦事項黏牢牢，不管是皮革、絨布、金屬、木材、玻璃、塑膠等，各種材質都能黏，而且還可多次重覆黏貼，移除時也不會留下殘膠，完全符合現代人忙碌的生活步調，做完的事情就delete，才有更多「記憶體」處理下一件事情。準備好3M狠黏便條紙，一秒告別「婦愁者聯盟」，快點帶上信用卡，前往百貨公司血拚。