　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最給力的家事幫手　脫離「婦愁者聯盟」許你一個優雅生活

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲百貨公司週年慶是一年一度的大事，必須當成特別任務來執行，不過「出任務」之前，還是要先把家裡打理好才安心。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

年底迎來百貨週年慶旺季，各位婆婆媽媽姐姐妹妹們準備好了嗎？衣服鞋子保養品一樣都不能放過！約了好姐妹出門逛街最怕手機響不停，家裡的大小事通通要打電話來請示，不想接電話但又擔心孩子不吃飯、眼睛離不開電視，老公徹夜打電動，或是媽媽出門忘記關瓦斯、帶鑰匙……，逛街就是要全心投入，有這麼多事情要煩心，怎麼能放鬆心情好好血拚？這些家務事有了3M狠黏便條紙通通不用再操煩，把你的叮嚀寫在便利貼上，家中看得到的地方都貼上你的「愛的小提醒」，就像分靈體一樣，就算你不在家，家裡的老公兒子也能自動歸位，該吃就吃、該睡就睡，育兒、管老公、顧父母都難不倒它，最給力的家事小幫手非它莫屬。

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

請繼續往下閱讀...

▲不在家的時候，擔心家中天翻地覆嗎？有了最給力的家事小幫手，放心血拚也不怕家裡亂糟糟。

姐妹們在約週年慶血拚的時間了嗎？你還在猶豫要不要赴約？實在太想大買特買，但是看著眼前熟睡的兒子跟老公AKA豬隊友，又擔心如果不在家盯著他們，家裡會天翻地覆。知子莫若母，憑你聰明的腦袋一秒就能猜到，如果你不在家，兒子吃飯吃到一半一定會吵著要看電視，老公抵擋不住攻勢的時候，可能就會讓小孩得逞，所以出門前記得在遙控器上貼一張「寫功課便條紙」，提醒孩子寫完功課才能看電視。

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

才吃完飯就想吃甜點？絕對不能讓這種事情發生，老公扮白臉、黑臉你來當，貼上便條紙叮囑孩子最多只能吃3塊巧克力，這樣老公要駁回孩子請求的時候也不會太心軟。

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／記者張惠媛攝）

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

今晚不在家，先幫老公準備好便當，但憑你對他的了解，他一定會趁你不在家的時候把電動拿出來打到天昏地暗，可是隔天還要上班，身為賢妻有時也不能太強勢，電動很貴不要碰，把遊戲手把藏起來就好，邊血拚邊得意，不在家還能讓老公自動早睡早起，這麼神的事情只有3M辦得到！

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

家有一老如有一寶，但有時候心裡不免有點憂慮，爸媽年紀大了，該吃的藥不知道有沒有按時吃，把藥袋放在桌上貼上一張醒目的便利貼，這樣就不怕忘記吃藥。在家待一整天難免會覺得無聊想出門走走，只要在門口貼上一張便利貼就可以提醒爸媽出門前再次確認瓦斯跟家電有沒有關上，還能順便確認手機跟鑰匙拿了沒，就算出門在外也能放心。

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／業者提供）

3M Post-it利貼「狠黏便條紙」有多種顏色跟造型，基本款的長方、正方形之外，還有愛心、小熊、貓咪等超可愛的動物造型，除了最經典的黃色，也有綠、紅、藍、橘……等，在家中貼滿方方正正的同色系便條紙難免有點嚴肅，用不同造型的便利貼不僅可以讓空間更柔軟，超多顏色還能當作裝飾，一舉多得。

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／記者張惠媛攝）

▲▼3M婦愁者黏盟。（圖／記者張惠媛攝）

使用便利貼最怕的就是黏性不夠，有時候寫了好幾張但最後風一吹就掉，如果是一般小事還無所謂，重要的事情一但Lost掉就太崩潰了，像是水電瓦斯費過期、孩子聯絡簿還沒簽、老公開會資料忘記帶、媽媽隔天回診沒有預約……，不用吼到大小聲，「狠黏便條紙」把待辦事項黏牢牢，不管是皮革、絨布、金屬、木材、玻璃、塑膠等，各種材質都能黏，而且還可多次重覆黏貼，移除時也不會留下殘膠，完全符合現代人忙碌的生活步調，做完的事情就delete，才有更多「記憶體」處理下一件事情。準備好3M狠黏便條紙，一秒告別「婦愁者聯盟」，快點帶上信用卡，前往百貨公司血拚。

ET快訊
快訊／台中3歲男童疑遭虐死！「臉部被燒」全身多處傷痕
林進公開戶頭數字！存摺印章「全送小A辣」：想領就領
快訊／46歲《甄嬛》蔡少芬生了！「素顏照」網全看傻
AKIRA娶林志玲日本人也很嗨！網歪樓問：台灣婚禮都這麼久？
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本創意文具好勸敗！活頁夾孔貼、著色切割墊　手作控每個都想要

她搭8小時飛機「上2次廁所」！走道哥不耐...故意大聲「清牙縫」網傻了

台東藝術節「相聲瓦舍」爆場　加賣2樓座位區

長者占位嗆「你父母怎教的」閉眼了　對號座乘客從台北站回台中：想找洞鑽

史上首次！台鐵拍賣「退役二手座椅」　限量150組、2000元就能入手

照片媲美餐廳！他問卦「外送APP根本攝影公司」　網讚實拍：台灣小團隊厲害

「Hello！來讀我」世界哈囉日　新北市圖汐止分館打招呼送好書

整棟飯店都沒滅火器！消保處抽查全台24間親子飯店　僅2間合格

別再「看感覺」！想求死會從共同興趣開始　秒告別單身狗邁向人生勝利組

最給力的家事幫手　脫離「婦愁者聯盟」許你一個優雅生活

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

她搭8小時飛機「上2次廁所」！走道哥不耐...故意大聲「清牙縫」網傻了

台東藝術節「相聲瓦舍」爆場　加賣2樓座位區

長者占位嗆「你父母怎教的」閉眼了　對號座乘客從台北站回台中：想找洞鑽

史上首次！台鐵拍賣「退役二手座椅」　限量150組、2000元就能入手

照片媲美餐廳！他問卦「外送APP根本攝影公司」　網讚實拍：台灣小團隊厲害

「Hello！來讀我」世界哈囉日　新北市圖汐止分館打招呼送好書

整棟飯店都沒滅火器！消保處抽查全台24間親子飯店　僅2間合格

別再「看感覺」！想求死會從共同興趣開始　秒告別單身狗邁向人生勝利組

最給力的家事幫手　脫離「婦愁者聯盟」許你一個優雅生活

員工弄丟5次鑰匙！傳照以示決心...老闆崩潰　高招吸近萬讚：真的不會不見

員工嗆：妳懂什麼！　葉全真呆坐飯店大廳趕論文！

女童嗨玩跳「蛇」！恐怖「跳繩」發出沉重啪啪聲　拉近一看網全嚇傻

李燕新書揭「八點檔私生活」　虧陳志強：要多看點書

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實：建議韓國瑜到各地看看

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

「躺著瘦」就靠一根小圓柱　發懶也能健康甩肉

黑豹旗／麥寮遭封鎖8局　高梓軒再見安當英雄

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

生活熱門新聞

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

暖爸蓋蚊帳幫女兒餵奶 網笑：婚紗照

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」

台版《寄生上流》！　打掃阿姨一家四口住台商家

濟公提點瞬間雞皮疙瘩　她龍山寺還願見觀音菩薩大哭

今晨最低溫淡水16.2度！北北基宜「大雨特報」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

高一生明年4月試考新學測　範圍確定了

快40歲「沒去過墾丁阿里山」網吵翻

更多熱門

相關新聞

老公傳便利貼影片報平安　她傻眼

老公傳便利貼影片報平安　她傻眼

原來便利貼有這種用處！飼主Phoebe Chen這天傳訊息關心2隻愛犬，沒想到先生竟回傳一段影片報平安，只見歐告「巴妹」熟睡中，鼻子前方貼了一張黃色便利貼，原來是想表達「牠還活著」，讓人哭笑不得。

她抱怨長輩愛半夜洗衣服！　媽媽們吐辛酸原因

她抱怨長輩愛半夜洗衣服！　媽媽們吐辛酸原因

備妥辦公室神物　開會就像開外掛

備妥辦公室神物　開會就像開外掛

衣領、袖口黃垢好髒？　清洗時多加1步驟能搞定

衣領、袖口黃垢好髒？　清洗時多加1步驟能搞定

讓愛情更長久的3個秘密　一起喝酒

讓愛情更長久的3個秘密　一起喝酒

關鍵字：

便利貼家事3M

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面