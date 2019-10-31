守護全家每一滴水就靠「它」　超強防守員來了！

p>▲符合生飲標準的台灣自來水，竟可能遭到二次污染無法直接喝，讓淨水器在家中角色愈來愈重要，益之源淨水器為家中水質把關，帶來全新飲水體驗。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

打開水龍頭流出清澈的自來水，但您知道台灣雖然有符合生飲標準，但在輸送過程中，經過老舊管線或水塔未清洗，家中的自來水就可能遭到二次污染，連台灣自來水公司都不建議直接喝，如今已經有愈來愈多家庭，選擇使用淨水器來過濾。

▲▼台灣自來水有符合生飲標準，但經過老舊管線或水塔未清洗，就可能遭到二次污染。（圖／記者陳家豪攝）

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對於如何正確挑選有效濾淨水質的淨水器，安麗益之源行銷處鄭主任建議：「最重要的，當然是淨水器必須具備非常好的濾淨效能，益之源利用高密度活性碳跟紫外線燈管雙重濾淨技術，可以有效過濾160種有害物質，像是鉛、汞、塑化劑等環境賀爾蒙，以及滅除99.99%細菌病毒。另外，機器售後的保固和檢測保養服務也很重要，完善的售後服務，除了讓消費者使用上更便利，也可以確保淨水器的狀態良好，持續擁有最好的濾淨效能。

▲▼全台第一通過多項NSF認證的益之源淨水器，主打可有效過濾160種有害物質和滅除99.99%的細菌病毒。（圖／記者陳家豪攝）

主打超強濾淨效能，還是全台第一通過多項NSF認證，業者瞄準精打細算的消費者，算出若三人組成的小家庭，每天若在家喝3000cc的瓶裝水，等於一年就喝下2190瓶，而同樣的花費可以使用益之源淨水器4.5年，長期使用下來，一年的耗電量也只有19.7千瓦/小時，換算後每年電費花不到50元。

▲每天在家喝3000cc的瓶裝水，等於一年就喝下2190瓶，而同樣的花費可以使用益之源淨水器4.5年。（圖／記者陳家豪攝）

透過朋友介紹使用的李太太表示：「它的濾淨效果還滿強的，而且它有第三方的專業認證，所以使用起來還滿安心的。」李先生則分享，跟在外吃飯喝到的飲用水不一樣，沒有奇怪的味道，「使用上很方便，只要開水龍頭就可以喝水，不需要再買礦泉水了，它也有自動提醒更換濾心，這樣我就不會怕忘記換濾心。」

▲▼益之源淨水器從安裝到維修，都有專人貼心到府服務。（圖／記者陳家豪攝）

每台益之源淨水器都有專人貼心的到府服務，從安裝到檢測保養通通照SOP操作，嚴格把關和守護您家中的每一滴水，帶來全新飲水體驗。