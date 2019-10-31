　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

守護全家每一滴水就靠「它」　超強防守員來了！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

p>▲符合生飲標準的台灣自來水，竟可能遭到二次污染無法直接喝，讓淨水器在家中角色愈來愈重要，益之源淨水器為家中水質把關，帶來全新飲水體驗。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

打開水龍頭流出清澈的自來水，但您知道台灣雖然有符合生飲標準，但在輸送過程中，經過老舊管線或水塔未清洗，家中的自來水就可能遭到二次污染，連台灣自來水公司都不建議直接喝，如今已經有愈來愈多家庭，選擇使用淨水器來過濾。 

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼台灣自來水有符合生飲標準，但經過老舊管線或水塔未清洗，就可能遭到二次污染。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

對於如何正確挑選有效濾淨水質的淨水器，安麗益之源行銷處鄭主任建議：「最重要的，當然是淨水器必須具備非常好的濾淨效能，益之源利用高密度活性碳跟紫外線燈管雙重濾淨技術，可以有效過濾160種有害物質，像是鉛、汞、塑化劑等環境賀爾蒙，以及滅除99.99%細菌病毒。另外，機器售後的保固和檢測保養服務也很重要，完善的售後服務，除了讓消費者使用上更便利，也可以確保淨水器的狀態良好，持續擁有最好的濾淨效能。 

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼全台第一通過多項NSF認證的益之源淨水器，主打可有效過濾160種有害物質和滅除99.99%的細菌病毒。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

主打超強濾淨效能，還是全台第一通過多項NSF認證，業者瞄準精打細算的消費者，算出若三人組成的小家庭，每天若在家喝3000cc的瓶裝水，等於一年就喝下2190瓶，而同樣的花費可以使用益之源淨水器4.5年，長期使用下來，一年的耗電量也只有19.7千瓦/小時，換算後每年電費花不到50元。

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

▲每天在家喝3000cc的瓶裝水，等於一年就喝下2190瓶，而同樣的花費可以使用益之源淨水器4.5年。（圖／記者陳家豪攝）

透過朋友介紹使用的李太太表示：「它的濾淨效果還滿強的，而且它有第三方的專業認證，所以使用起來還滿安心的。」李先生則分享，跟在外吃飯喝到的飲用水不一樣，沒有奇怪的味道，「使用上很方便，只要開水龍頭就可以喝水，不需要再買礦泉水了，它也有自動提醒更換濾心，這樣我就不會怕忘記換濾心。」

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼益之源淨水器從安裝到維修，都有專人貼心到府服務。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼守護全家每一滴水！益之源淨水器全台第一全機榮獲NSF認證 。（圖／記者陳家豪攝）

每台益之源淨水器都有專人貼心的到府服務，從安裝到檢測保養通通照SOP操作，嚴格把關和守護您家中的每一滴水，帶來全新飲水體驗。

ET快訊
台男娶越南妹！臉書曬合照…網友一看「爆表顏值」哭喊：＋1
剛升大一不到1個月！她熱心「幫同學取快遞」…4天後陳屍橋下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！　勞動黨：交接隨便

三道過濾的水才能喝！　店員強調「重金屬煮完還在」　他嚇問：這麼可怕？

喝水也能養生！ 8個方法快學起來...「睡前喝」可預防心肌梗塞

你喝對了嗎？為何礦泉水有鹹有苦？首席品水師陳君潔告訴你喝水真的不簡單

守護全家每一滴水就靠「它」　超強防守員來了！

雙連站小巷挖出「古圳」！內有活鱔魚＋土虱　居民：可能是霧裡薜圳支線

影／回家小心！宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒　4縣市豪大雨下到明天

台南永仁高中疑發生食物中毒　師生116人不適40人腸胃炎

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地　小朋友在生態園區認識生態保育重要性

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

《三生三世枕上書》首支預告來了！　迪麗熱巴撲倒東華帝君...各種撒嬌好甜～

守護全家每一滴水就靠「它」　超強防守員來了！

雙連站小巷挖出「古圳」！內有活鱔魚＋土虱　居民：可能是霧裡薜圳支線

影／回家小心！宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒　4縣市豪大雨下到明天

台南永仁高中疑發生食物中毒　師生116人不適40人腸胃炎

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地　小朋友在生態園區認識生態保育重要性

吸毒比鬼還難看！　嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

明年大學招生　交大電機、清大材料、台大材料二類指考名額大增

刺一身魔幻廟市眾生相　pezzeep的新台味復古搖滾創作

影／編舞大師阿喀郎「最後獨舞」　封箱作隱喻：劇場是最後避難所

影／炸醬麵妹入戲「為什麼要泡我」超哀怨　媽想好明年變裝：大腸包小腸

24歲大眼正妹自拍「素人無碼片」　上網賣2片就被抓了

避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

智利APEC取消　川普：我仍將與習近平簽協議…地點很快公布

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

12強熱身賽／艾銳克滿壘清壘二壘打　加拿大6比5勝日本

中信盃黑豹旗／隊友幫忙調姿勢　永春女投手首登板深感幸運

滅火器宣布喜訊！　「這些日子做了重大決定」

雷／《偶然》河路、端午CP親下去發糖了！　虐戀告白「我喜歡妳」戲迷尖叫

示威者彌敦道縱火！防暴警舉旗連放多枚催淚彈...現場濃煙密布

高職生無照逆向！校門口撞飛雙載母子　校長還原車禍

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

11月新制懶人包！星光郵局上線了

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

彰化女嬰安全抵達！救護車時速破百狂飆200km

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

5員工報備「要去花蓮吃包子」　老闆秒准假

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

Gogoro潛規則「電池不能放地上」　他驚呆

肌肉哥婚後半年「整組崩壞」：前面多3坨

小老婆發不動！他連跑3間機車行震驚了

烤鴨握壽司全都來！　我家牛排buffet變豪華

建中生都不叫外送？　學長解答了

更多熱門

相關新聞

重金屬煮不掉！水三道過濾才能喝

重金屬煮不掉！水三道過濾才能喝

宜蘭不僅空氣好，水質也不錯。一名住在宜蘭的網友表示，他家的熱水壺常常有粉狀水垢，可能是水質太硬的問題，所以特地到居家用品店買過濾器，但店員卻強調「只一道軟水過濾不行的，一定要三道過濾，否則水裡的重金屬、雜質不濾掉，水不能喝。」

半夜裝水超級吵！這直飲台供水時間只有9小時

半夜裝水超級吵！這直飲台供水時間只有9小時

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢測數據不代表水質優劣

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢測數據不代表水質優劣

遊日裝自來水解渴！內行：日本人都不敢喝

遊日裝自來水解渴！內行：日本人都不敢喝

創業新鮮人「安麗」挺你！

創業新鮮人「安麗」挺你！

關鍵字：

自來水安麗益之源淨水器濾淨NSF

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

20歲妹PO「救救我」輕生！只因9天前拍的寫真

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面