好大膽！「妳被假扣押」車手約法院拿錢　法警機警逮捕現行犯

▲詐騙車手林姓女子大膽約被害人在法院交錢，遭法警依現行犯身分逮捕送辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

詐騙集團真的好大膽子！林姓女詐騙車手已有詐欺案件纏身，竟然為了取信被害人遭到法院「假扣押」，約被害人到台北地院交錢，被害人母女給了150萬元後，拿著一張收據就近詢問法院人員後續處理方式，被一眼看穿是假公文，趕緊請被害人把林女誘回，北檢與北院法警聯手將林女以詐欺現行犯逮捕，中正一分局介壽派出所隨後也在林女車上找到被害人的150萬元。

27日下午，1對被害人母女拿著1張公文到台北地院提存所，表示她們接到「林姓書記官」通知，因涉及案件，遭到假扣押，剛剛把150萬元交給「林姓書記官」後，拿到這張收據，不曉得後續該如何處理。

▲北檢呼籲民眾注意，不要聽從他人指示交付現金給司法人員。（圖／達志示意圖）

法院行政人員一看這份收據是影本，上面印的還是「士林地院」，分明是假公文，立刻通報法警，台北地院與地檢法警得知原委後，懷疑詐騙集團怎麼可能這麼大膽，請這對被害母女再聯繫「林姓書記官」，佯稱剛剛少付了一些錢，沒想到林女為了拿錢，豪不畏懼地開著租賃車再回法院。

林女一下車就被等待的法警逮捕，獲報趕到的介壽所員警介入偵辦，發現被害人稍早交付的150萬元已經不在林女身上，林女竟還狡辯，已經代被害人把錢交給書記官了，但是警方初步檢視院檢內部相關監視錄影，都沒看到林女和書記官接觸的畫面，晚間依詐欺現行犯身分，將林女帶回派出所製作筆錄。

北檢除將敘獎嘉勉這次誘捕詐騙車手有功的4名法警，也呼籲民眾留意，司法制度有一定的標準程序，絕對不要聽從他人指示，交付現金給司法人員或操作提款機，如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可提出檢舉或直接向公務機關查證，以避免受害。

周末限定下殺再一波

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