制服酒店少爺針孔偷錄保險箱密碼　日營業額400萬「瞬間移位」進他口袋

▲酒店少爺偷走公司日營業所得現金3、400萬元，當天就被老闆發現叫進辦公室坦承犯行。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北20多歲的酒店少爺上班沒多久，就發現每天的營業所得現金都會暫放辦公室內保險箱，今年3月間，竟然用針孔偷錄會計輸入的開啟密碼後，趁著上午酒店沒營業時，潛入偷走3、400萬元，然後裝沒事，下午繼續上班，但是當天就被老闆發現，少爺被叫進辦公室馬上坦承犯行，但只吐還100多萬元，台北地檢署27日依竊盜等罪將這名少爺起訴。

據了解，這名王姓少爺因為缺錢，到台北市長春路上的制服酒店上班，但因為資淺，被安排負責打掃工作，所以有機會觀察到會計人員，每天會進辦公室，把營業所得現金、支票放進保險箱內。

▲酒店徹夜營業，收入只能暫放辦公室保險箱，等銀行上班時間再做處理。（示意圖與本案無關／資料照）

王姓少爺膽大包天，竟然買了針孔攝影機，裝在辦公室內，偷拍會計輸入保險箱密碼的過程，而且為了避免被發現，還每天不厭其煩地去裝設、拆下帶走，到3月間確認密碼無誤後，趁著上午酒店沒營業時，獨自進入辦公室開啟保險箱，把裡面3、400萬元的現金和支票都拿走，並把酒店內監視器主機搬去隨便放在大樓儲物間，當天下午繼續照常上班。

結果酒店老闆一到辦公室，發現錢跟監視器主機都不見了，直接調閱大樓監視器，發現當天上午只有王男進入酒店，馬上把王男叫進辦公室質問，王男坦承錢一到手就拿去請朋友幫忙藏放，老闆馬上去找王男口中的朋友，卻只找回100多萬元，直接到警局控告王男涉嫌竊盜罪。

周末限定下殺再一波

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