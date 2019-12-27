美籍工程師邀合夥投資　淡水男妄代領「現金包裹」險血本無歸

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名張姓男子，日前透過通訊軟體認識一名美國工程師，聲稱有投資計劃案要與他合作，投資款要以包裹寄送希望張男代收，並先代墊1050美金（約台幣3萬1千餘元）的運費，張男18日到銀行要匯款時，行員拆穿這是詐騙老梗，隨即通知淡水警方到場處理，才沒讓詐騙集團得逞。

▲淡水張姓男子誤信美國工程師邀他投資，險些遭詐匯款1050元美金。（圖／記者陳豐德翻攝）



26歲張姓男子表示，他透過WhatsApp結識一位名叫弗蘭克的美籍工程師，有個投資計畫最近要到台灣執行，但投資款太龐大不方便攜帶，所以以包裹寄送，不過他人還在阿拉伯出差無法領取，希望張男代收並支付1050美金運費，之後會還給他，張男趕忙到淡水台灣銀行要臨櫃匯款，好險被行員發覺，通知中山路派出所警員石永軒與張艾婷到場勸說。

此外，淡水一名69歲許姓婦人日前也險遭炸，她到銀行提領新台幣50萬元，行員發現婦人神情忐忑不安且不時東張西望，於是刻意放緩提領動作，並暗中向警方報案，中山路派出所警員吳侑展與曾郁芬到場協助，耐心地向婦人解釋遭「假檢警辦案」的老梗詐騙，婦人才恍然大悟，差點將辛辛苦苦的積蓄奉送給詐騙集團。

淡水警分局溫馨提醒，民眾切勿聽信陌生人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員、店員關懷提問時，也勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難應適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失，警方也會持續與轄內各金融業者合作，積極攔阻詐騙並打擊詐欺集團，擔任民眾財產安全的守門員。

▼詐騙集團請張男幫忙代領現金包裹。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼員警石永軒、吳侑展、曾郁芬成功阻詐。（圖／記者陳豐德翻攝）



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