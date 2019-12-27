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惡劣經紀人！榨乾韓星宋讚養+設局逼他拍A片　下場出爐慘兮兮

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▲李男報到時還一臉輕鬆，沒料到自己會被當庭聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲李湘瑋被依強制、詐欺、恐嚇等罪遭判刑9月，得易科罰金27萬元。（圖／資料照／記者劉昌松翻攝）

記者孫于珊／台北報導

涉嫌逼韓籍藝人宋讚養和女友要依「指定姿勢和叫聲」拍性愛片的台經紀人李湘瑋，以一人分飾多角的方式設計騙局，甚至也把宋的積蓄詐乾，令宋忍淚痛訴自己「被奪走了一切」。北檢調查後依詐欺、恐嚇等罪將李起訴。台北地院27日宣判李必須服刑9月，得易科罰金27萬元，可上訴。

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

▲韓國藝人宋讚養來台發展卻遇恐怖經紀人！自爆：被李湘瑋強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

審理期間，李湘瑋原本承認詐欺取財、意圖散布猥褻物2罪，但之後卻又翻供否認所有犯罪，並反咬宋讚養自創虛擬帳號對他不實指控。不過李的辯詞猛遭法官打臉，甚至認為他「越講越誇張！」檢察官也聽不下去，直言「說了一個謊就要用更多謊去圓，希望法官從重量刑！」

原北在押的李湘瑋，法院考量全案已言詞辯論終結等因素，18日裁准10萬元交保，並限制住居、出境、出海。歷經1年多的審理，如今判決出爐，法官依李犯強制罪判10月徒刑、依詐欺罪判5月徒刑、依恐嚇罪判3月徒刑，3罪合併應服刑9月，得易科罰金27萬元，並扣案電腦主機1台、白色蘋果牌及藍色三星牌行動電話各1支，同時沒收不法所得32萬688元。

台經紀人李湘瑋騙韓星宋讚養拍裸照，還詐乾其積蓄，一審被判刑9月。（圖／周刊王）

騙韓星拍裸照！不雅片逼「指定姿勢」要叫出來　台經紀人10萬交保

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