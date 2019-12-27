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「美樂地計畫」山西公園完工啟用　盧秀燕：不只蓋新的還要改善舊的

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▲▼盧秀燕出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府積極推動「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，用「陽光公廁」、「共榮公園」將既有公園變身友善休閒場所。市長盧秀燕27日在計畫之一的北區山西公園完工啟用儀式中表示，「除了蓋新還要改善舊的！」北區、北屯14座老舊公園年前也將全數改善完工，讓市民有更美好的生活環境。

台中市長盧秀燕今天上午出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式，她表示，台中市雖然很多公園，但都已年老失修，市府透過美樂地計畫整建草皮、增加安全遊具，甚至連廁所都力求通風明亮，打造大小朋友都能在這裡休閒、玩樂、散步的友善休閒場域。現場她更拿起簡報筆，引導在場居民對照山西公園改善的前後差異。

▲▼盧秀燕出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席山西公園完工啟用儀式，表示公園除了要蓋新的，還要改善舊的。（圖／台中市政府提供）

她表示，公園與市民生活息息相關，除了蓋新的還要改善舊的！市府為提供市民友善休憩環境，推動「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，分短、中、長期進行改善區內41座老舊公園。北區及北屯區14座皆已順利完成，北區包含英士、山西、曉明、梅川、中清、長青、太原、尚德及英才公園9處；北屯區分別為旅順、松勇、景賢、三分埔及豐田公園5處。

▲▼盧秀燕出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式。（圖／台中市政府提供）

▲▼原本老舊的北區山西公園煥然一新，有了新面貌。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席北區山西公園改善工程完工啟用儀式。（圖／台中市政府提供）

「陽光公廁」以無障礙使用為原則，將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入考量，設置背包掛環、求救鈴等設施；「共融公園」則以年長者和行動不便者休閒需求為前提，打造無障礙環境，將步道鋪面材質、寬度統一，設置符合法規規範的無障礙坡道，也進行兒童遊戲場再造，並推動高齡體健設施。

以「山西公園」為例，市府將原本老舊公廁「從裡到外」翻新，外觀部分重新整修，內部空間則依據內政部營建署最新的法令規定調整，新增無障礙廁所、廁間使用感應式沖水馬桶，讓高齡者、身障人士使用起來更加舒適。同時針對廁所通風、顏色、採光、求救鈴也同步改善；英士、梅川、豐田公園也比照山西公園模式改善完成。

除陽光公廁，建設局也提到，共融公園第一優先改善項目是要讓步道平順便於行走，輪椅及嬰兒車皆可進入，其次是兒童遊戲場的改造，以親子及身障者共同融合使用為目標，讓孩子放心玩、有安全的遊戲親子遊戲環境，最後則是營造符合生態及永續的綠地，強化公園整體機能，完工後的公園將帶給市民更美好的生活環境，提升居住環境景觀品質及共完善的休憩使用。

今日啟用典禮由盧市長主持，包括立法委員沈智慧、市議員沈佑蓮、陳政顯、陳本添等人均出席，建設局長陳大田、衛生局副局長陳南松、北區區長柯宏黛及賴興里長盧冬松等人也到場見證。

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