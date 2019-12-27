宮廟起風了！繼北港朝天宮表態挺蔡英文後　鹿港天后宮也跟進

▲鹿港天后宮主委臉書公開力挺總統蔡英文。（圖／翻攝自鹿港天后宮主委張偉東臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

北港朝天宮主委蔡咏鍀25日公開表態力挺總統蔡英文繼續連任，不到2天，鹿港天后宮主委張偉東也在臉書寫下「我的個性不是看風向，直直地走，我希望中華民國台灣要正向選一位優秀的領導人，三個；以排除法計算，您的抉擇會哪位？我個人選擇挺蔡英文，認同與否請勿攻擊」，是否會繼續延燒，撼動地方選情。

蔡咏鍀25日回應說：「到朝天宮去拜拜我們都歡迎，但是選舉有個人立場，有的國民黨選國民黨，民進黨就選民進黨，那有的選比較喜歡的人，有的選交情，有的選有人情包袱」，選舉就是選自己喜歡的人。

▲北港朝天宮主委蔡咏鍀公開力挺總統蔡英文。（圖／ETtoday資料照）

鹿港天后宮是彰化的信仰中心，南來北往的信徒非常的多，張偉東在選前17天在個人臉書丟下這一顆震撼彈，引發很大的迴響，前文化局長陳文彬留言「謝謝」，當然也有藍營支持者反彈「換人做，台灣會更好」，但張偉東仍不厭其煩的在底下一一留言。

張偉東說「何為正向，就如您在判定朋友的行為是否。我沒有口號，我愛自己的國家，希望國家富強、人民安康...謝謝您們的指教，希望彼此將國家都能像愛自己的家」，有網友就稱讚！選藍、選綠或者選宋，每個人心中都有一把尺，只有把台灣帶向更好的未來，才夠格當一個好的領導者。

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