求婚計畫被洩密！心機夫婦暗算他　竟只因想要「求關注」

▲結婚示意圖 。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名網友日前在網站Reddit上抱怨，自己向女友的求婚計畫被毀了，而這一切竟然都是他哥哥的新妻子所策劃的，目的只是為了不讓該名網友的結婚喜訊，掩蓋過嫂嫂懷孕的消息，讓人十分傻眼。

根據《太陽報》報導，這個離譜的故事日前在網站Reddit上被發表，該名網友表示，他原本預計在除夕夜向已經交往2年的女友求婚，因為那天是他們相遇的周年紀念日，當他跟哥哥還有嫂嫂提起這件事時，卻意外受到勸阻。

網友的哥哥跟嫂嫂表示，若是在除夕夜執行求婚計畫，可能會離他們兩人在21日的婚禮太近，好像不是太妥當，而且他們也想要在除夕夜公布有了小孩的事情。網友說，當時他向哥哥跟嫂嫂解釋一定要在除夕夜求婚的意義，但兩人堅持這件事離婚禮時間太近，會轉移大家的注意力，從那之後，他多次收到推遲求婚的請求，但他選擇無視，並堅持自己的決定。

網友沒想到的是，他竟然遭受到親哥哥跟嫂嫂的暗算，因為就在16號當天，嫂嫂竟然擅自告訴網友女友有關求婚計畫的事，讓他所準備的驚喜徹底被毀掉。貼文一出立即吸引許多人觀看留言，大多數的人都認為這名網友的哥哥和嫂嫂未免也太自私，更有人留言表示「這對夫妻想要在幾周內，占有大家100%的注意力。他們應該在婚禮上宣布自己的好消息，這樣在未來到除夕的10幾天內，大家的注意力都會在他們身上！」、「這對夫妻真的有夠自私，而且奇怪，這樣做到底有甚麼好處？」