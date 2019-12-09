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街頭巧遇前男友？還好平常有準備⋯⋯這支影片秒懂女人心境　網友直呼超真實！

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▲▼桂格蜜人蔘。（圖／業者提供）

▲兩個女人默默用眼神較勁，男主角在旁邊看得眉頭緊皺。其實兩個女人心中都有自己的小心機。

生活中心／綜合報導

男友永遠有打不完的團戰、兄弟一通電話就抓上外套出門⋯⋯種種行徑都令人火大，不免讓人感嘆「世間男人攏同款」！但這些男友白目事蹟在前女友大魔王面前比起來，其實都可以算是小巫見大巫，常聽過來人說「前女友是世界上最危險的生物」，必須好好應對、步步為營。至於前任的現任，也是天下女人們心中的陰影，尤其看到前任的新戀情，比較心理更是會不自覺被激起⋯⋯。桂格蜜人蔘推出《她們的秘蜜劇場》，就將這種矛盾心理呈現得惟妙惟肖，還有神秘按鍵即時切換視角，一次看懂兩個女人的較勁場面，讓人大呼「超真實」！

▲▼桂格蜜人蔘。（圖／業者提供）

請繼續往下閱讀...

桂格蜜人蔘以女人們最忌諱的「與前男友巧遇」為主題，身為一個獨立自主的新時代女性，就在已經把前男友丟一邊的時候，突然有一天走在路上，迎面而來竟是前男友，已經夠尷尬了，旁邊居然還跟著他的現任女友，真是難堪指數破錶！跟她對到眼後，發現對方似乎也帶著微笑默默打量自己⋯⋯天哪！這時候怎麼可以輸！但又同時很訝異對方的氣場魅力，這種矛盾心理讓網友們也是各種討論啊！但這時按下畫面上的5X按鍵，一秒切換現任女友視角，原來看似氣場很強的現任女友，心裡也有小秘密⋯⋯

▲▼桂格蜜人蔘。（圖／業者提供）

其實現任女友也是同樣的感覺，一邊是不想輸的心情，也一邊暗暗讚嘆對方年輕氣色好，道盡了許多正宮姐姐們的心聲啊⋯⋯但是兩人都拿出了自己的最佳自信，大步向前邁，而就在兩人眼神交會、對話的那一刻，我們看到其實誰也沒有輸誰，兩人都是氣色滿分的完美狀態，倒是嚇得這位男友一句話都不敢吭呢！雖然影片中兩個女人在腦海中較勁的力道強勁、彼此都不退讓，但「自己能做的，就是頭也不回地前進」，是多位網友面對舊情人的共識，過去的事就讓它過去，好好愛自己、呵護自己最重要，隨時保持在氣色滿分的狀態，就算碰到像影片中的突發狀況，也完全不用擔心會被比下去，因為妳夠愛自己，所以不用跟別人比，自信的自己就是最美麗的！

▲▼桂格蜜人蔘。（圖／業者提供）

常常在「比較心理」中過生活好累，其實女人們走出「比較」與「被比較」的框架才能活得漂亮，想要擁有自信、活出屬於自己的美麗就從「愛自己」開始，桂格為現代女人打造專屬調養配方－「桂格5X蜜人蔘濃縮精華飲」，將5倍的珍貴蜜人蔘濃縮精華都濃縮在15ml的包裝中，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，搭配紅棗與蜂蜜促進氣血循環，不只讓女孩快速恢復精神、更能擁有紅潤好氣色，而且隨身攜帶方便、即時補充，就算是遇到前任，甚至是前任的女友，都可以隨時展現完美的魅力！

▲▼桂格蜜人蔘。（圖／業者提供）

除了的5X人蔘濃縮精華飲之外，還有供日常保養使用的桂格蜜人蔘滋補液，專為女性設計的活氣溫和配方，不只補氣更穩氣，減緩疲累感，讓好精神更持久，添加紅棗促進血液循環，臉色紅潤就像自帶蘋果肌。

對於逝去的感情，重新再遇見舊情人時對於每一位前任來說難免都會有個疤痕隱隱發癢，而對於現任來說，想必也不是個好事情，總容易讓自己醋勁滿滿，但總有一件事物妳可以確認是永遠為妳好，能幫妳療癒的，那就是能給妳滿滿自信心的桂格蜜人蔘，讓你更懂愛自己，活出美麗自信的每一刻。

從一部不到兩分鐘的影片，《她們的秘蜜劇場》就道盡了女人們偶遇前任的微妙心態，富有涵義卻又好寫實的OS，難怪在網友間引起不少討論，直呼超真實的！還沒看過這部必看的女人小劇場嗎？快動手點點連結，視角切換起來，看看誰的內心小劇場是妳最佩服最有感的吧！►https://pse.is/M89VB

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