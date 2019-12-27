民進黨推《反滲透法》　侯友宜：保障國安樂觀其成...但過程要透明

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，遭到藍營強力反對，國民黨總統候選人韓國瑜更痛批，總統蔡英文與民進黨用危機意識催選票，已經引起全國民眾、廣大台商，甚至台生的惶恐不安。不過，新北市長候友宜27日表示，有個法令能夠非常周全來保障我們國家安全，「我是樂觀其成」，但希望整個過程能夠公開、透明。

民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，遭藍營狂批倉促立法、容易入人於罪。韓國瑜27日受訪時表示，此刻強渡反滲透法，還在推銷亡國感，還在用危機意識，來催發自己的選票嗎？還在製造對立嗎？「影響所及，將來連媽祖、關公、保生大帝，連這類的宗教交流，都可能入罪，叫台灣人情何以堪。」

不過，侯友宜27日被問及對《反滲透法》的看法時表示，「保護國家是每一個人應盡的義務跟責任，有個法令能夠非常周全來保障我們國家安全，我是樂觀其成」但在整個過程上面，非常希望能夠公開、透明，更重要要充分的討論，法條的內容一定要逐條、非常細膩的、訂的明確，而且充分的掌握整個說明的證據力，然後才能夠團結中華民國的力量往前走。

侯友宜強調，他個人希望在這個法令的訂定過程當中，大家都能夠充分的討論，公開透明，來凝聚中華民國所有國人的向心力，讓中華民國更強大、更有力量。

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