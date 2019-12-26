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台南市第3屆議員發表就職週年成果　郭信良議長：一年比一年更好！

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▲台南市議會第3屆議員就職滿1週年，郭信良議長及市議員等，一同發表就職週年成果影片，向市民報告成果。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會第3屆議員就職滿1週年，郭信良議長及市議員等，一同發表就職週年成果影片，向市民報告成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆議員就職滿1週年，26日上午郭信良議長及市議員等人，一同發表就職週年成果影片，郭信良議長表示，經過這1年來全體議員們的努力，市議會有很大的轉變，監督市政成績豐碩，獲得市民一致好評與肯定，將不分政黨再接再厲，讓台南市一年比一年更好。

台南市議會議長郭信良與議員林阳乙、杜素吟、蔡秋蘭、吳禹寰、谷暮‧哈就、周奕齊、周麗津、許又仁、陳怡珍、黃麗招、陳昆和、蔡旺詮、李啟維、郭鴻儀、陳秋宏、陳碧玉、李偉智、王家貞、李中岑、蔡淑惠、曾培雅、李鎮國、盧崑福、尤榮智、楊中成、林易瑩等人一起出席成果發表會。

郭信良議長指出，從成果影片中看到57位議員們1年來堅守崗位，監督市政毫不退讓。在遇到要鼎力推動城市建設的時候，以高度的專業審查提案，光是墊付案就同意通過了510件，金額超過124億元。而在要為市民嚴格把關的時候，也不手軟，審查109年市府歲出預算1005億元時，逐條審核，希望把錢花在刀口上，不債留子孫。

郭信良議長表示，他上任以來，常思索如何讓市民親近議會，進而聽到市民的心聲。為此，議會主動舉辦了許多活動，例如小小台灣燈會在台南，創下36萬人次觀賞的紀錄；還有優良商圈店家表揚、邀百歲長者慶重陽、在資訊月打造議會形象館，以及慶祝就職週年報佳音等，無一不是議會上下齊心協力完成，非常用心。

為了扭轉民眾對議會的觀感，郭信良議長說自己帶頭做起，與員工們一起進行議會周邊的植栽佈置與整理，打造出乾淨漂亮的優質休憩場域；並將廣場在假日時免費開放使用，讓民眾可以親近議會。尤其最近配合節慶，推出五光十色的燈光造景，每晚6時半起點燈，讓民眾流連忘返，成為拍照打卡的新熱點。

郭信良議長也指出，對外，議會推動國民外交，每逢國外訪賓前來，議會員工在大廳鼓掌歡迎，一個小小舉動讓賓客十分感動，甚至美國佛羅里達州議會還特地來函邀請台南市議會組團去訪問。對內，議會對台南地區需要關懷的弱勢團體及家庭，總是在第一時間就趕到現場予以慰問，提供協助，送上溫暖。

對於這1年來監督市政的點點滴滴，包括林阳乙、王家貞、楊中成、蔡淑惠、及林易瑩在內的議員們都表示，第3屆議會最大的特色就是氣氛很和諧，在郭信良議長率領下，議員之間互動良好，大家秉持為民喉舌的共同目標，未來會繼續打拚，交出更好的成績單。

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