台南市議員就職週年暨報佳音24日晚登場　分享活動訊息將有神秘好禮

▲台南市議會將舉辦「台南市議會第三屆議員就職週年聖誕平安報佳音」聯合音樂晚會，郭信良議長熱情邀請市民鄉親，到市議會廣場一起共度佳節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會24日晚上6時半，起將舉辦「台南市議會第三屆議員就職週年聖誕平安報佳音」聯合音樂晚會，除了音樂、舞蹈、合唱團演出外，更有超過250項的摸彩好禮及美麗煙火秀，市民鄉親用FB或LINE分享活動訊息，還可獲得神秘小禮物，郭信良議長熱情邀請市民鄉親，到市議會廣場一起共度佳節。

郭信良議長預告，24日晚6時半起，在議會廣場入口的報到台將開始發放摸彩券，每人限領1張，歡迎民眾全家都來排隊領取，一舉抽中電視、平板、手機等摸彩好禮。另外，晚上7時半將有啟燈儀式，以及高空煙火秀，接著有知名音樂老師李瑪寶所帶領的MP樂團與眾教會聖歌隊大合唱，活動精彩豐富，希望大家用愉快的心共度平安夜、歡慶聖誕節。

郭信良議長歡迎市民鄉親朋友們，與市議會一同宣傳本次活動，即日起至24日晚間5時前，只要在FB或LINE上分享本次活動預告訊息，24日6時半開始憑手機出示分享畫面，就可以在報到台領取神秘小禮物。

郭信良議長表示，第3屆議員就職將滿1年，適逢聖誕節慶，所以議會別出心裁，用親民友善的方式來慶賀就職週年。感謝台南市大台南不動產開發商業同業公會、台南市不動產開發商業同業公會，以及聖為企業公司的贊助，讓活動更添看頭。除了精美的摸彩禮品，議會周邊更加上雪橇、聖誕樹、燈座等聖誕布置，將帶給市民朋友們耳目一新的聖誕氣氛，歡迎大小朋友一起到議會廣場同樂。

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