台南市64處公有路外停車場　計程車午休停車免收費2小時

▲台南市計程車2020年元旦起中午公有路外停車場午休停車2小時免費。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府交通局為加強照顧計程車從業人員，除啟動「計程車駕駛關懷據點」服務工作，另為減少計程車駕駛中午用餐、休息期間停車費用支出，自2020年1月1日起，開放64處收費的路外停車場，每日11時至13時共2小時免收停車費優惠措施，提升計程車駕駛的工作環境。

交通局局長王銘德表示，依據交通部最新「計程車營運調查報告」，合法計程車經營環境近年因受到新進產業競爭影響，專職駕駛人平均收入較往年減少，而營業支出又受油價、物價波動而攀升，調查結果顯示駕駛實質收入呈現負成長趨勢，因觀察到計程車經營大環境不佳的困境，市長黃偉哲特別指示交通局協助計程車駕駛「節流」，以降低營業支出，也肯定交通局開放計程車中午免收停車費政策的措施。

交通局長王銘德指出，以往與台南市計程車公（工）會或車隊代表開會交流時，時常接獲基層駕駛反映中午用餐時為節省停車費用而倉促果腹或違規停車，希望開放中午免費停車措施後，能有效提升計程車駕駛將夥伴的工作環境，提供客人更優質的服務。

交通局表示，現階段僅開放停管處轄管之路外停車場64處，約有5654格可供利用，且限制每日11時至13時，其他政府機關管理的公有停車場並未開放，相關停車場資訊可上臺南市停車管理處網站查詢。（https://citypark.tainan.gov.tw/tw/service/toll.aspx?menuid=gq9mdBhPH9E%3d）

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