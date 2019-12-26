趙少康爆氣！怒嗆蔡英文：有骨氣不要賺大陸錢　去跟川普講啊

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於總統蔡英文將在31日通過反滲透法，媒體人趙少康26日受訪爆氣痛批，蔡英文雖沒明講，但反滲透法就是兩岸政策，有骨氣就不要每年賺大陸830億美金的外匯順差，跟美國、日本、東協賺。

趙少康表示，蔡英文沒明講，但很明顯反滲透法就是她的兩岸政策，把兩岸交流當成一個罪大惡極的事情，把所有跟北京交往都當成人家要來滲透我們，把200多萬的台商都當成中共代理人或是滲透對象，「她是挖一個洞給國民黨跳」，國民黨反對跟不反對都很尷尬。

趙少康提到，韓國瑜一開始就講九二共識，一中各表，這是國民黨一向的原則，而民進黨打的就是主權與非主權之爭，實際上前總統馬英九執政8年，也沒丟到主權，蔡英文做4年，有替中華民國爭取一分一毫的主權嗎？什麼也沒有，丟了7個邦交國，兩岸搞得這麼緊張。

趙少康怒嗆，如果蔡英文真的有本事、有骨氣，為了維護主權，就不要每年賺大陸830億美金的外匯順差，跟美國、日本、東協賺，幹嘛要賺大陸的錢？一面賺人家的錢，一面還講無聊的話，他看不起，「有骨氣，就是不要！我就是不要！我不賺你的錢！為什麼？我非賺你的錢不可嗎？不賺你的錢台灣人就會死光光了嗎？有這種可能嗎？」

趙少康還說，不賺你的錢台灣的外銷就通通沒有市場了嗎？當然有啊！「南向政策把它補回來啊！去美國跟川普講啊！你多買我的東西啊！你現在就多買美國的東西，多買他的豬肉，又多買他的一堆農產品，你的貿易順差只會越來越小，不會越來越大，靠什麼來彌補？不是就靠大陸來彌補？有本事不要啊！」

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