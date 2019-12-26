「停飛」年關難過！遠航員工交通部陳情：懇請讓我們再次飛上青天

▲遠東航空員工赴交通部、民航局陳情。（圖／遠航提供）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空本月12日爆發停飛烏龍，交通部民航局13日起將其停飛，並開罰300萬元與廢照，遠航繳交陳述意見書後，民航局尚在審酌中。遠航員工繼17日出面喊話要求復飛後，今（26）日再度至交通部、民航局遞交陳情書，懇請讓遠航再次飛上青天。

遠東航空數名員工今日至交通部、民航局遞交陳情連署書，陳情員工表示，遠航13日起停止飛航任務，但其他服務如地勤業務等均正常營運。目前全公司約1000名員工皆堅守崗位正常到班。

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▲遠東航空員工赴交通部、民航局陳情。（圖／遠航提供）

陳情員工強調，全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中亦有許多都是將大半青春奉獻給公司的資深員工。在景氣低迷且年關將至的同時，如經裁定無法復飛，所有員工家庭將頓時失去依靠。

陳情員工表示，希望藉此陳情書表達遠東航空所有員工期望，懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，並保有原本航權再為旅客服務，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。

民航局則表示，已收到遠航員工陳情書，目前仍以最嚴謹的態度，審酌遠航所提的陳述意見，再決議是否開罰與廢照處理。

▲遠航員工陳情書。（圖／遠航提供）