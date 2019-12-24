遠航復飛民航局仍在審酌「無時間表」　林佳龍：最重結果就是廢證

▲遠航停飛至今邁入第12天，民航局還在審酌中。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（24）日上午於台中視察鐵路成追線雙軌化工程，現場接受媒體聯訪時被問及遠航復飛議題，他回應，民航局正在審酌遠航所提的陳述意見書，並無時間表，最重結果就是廢證。

針對遠東航空是否能復飛議題，林佳龍指出，遠航案目前由民航局依法審酌中，並無時間表，但最重結果就是廢證。他也強調，不管廢證與否，都鄭重要求遠航應負起責任，做好旅客與員工的善後工作。

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▲林佳龍說，遠航案目前由民航局依法審酌中，並無時間表，但最重結果就是廢證。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

遠航無預警停飛至今已邁入第12天，根據遠航通報，截至24日，受理退票共67,310筆，初步統計退票張數17萬餘張。民航局指出，上周已發文遠航確實負起責任，目前遠航消費者信託專戶共有現金1.5億元及本票1.17億元，但現在還不是動用時機。

遠航目前提供Google表單、機場櫃台及客服中心受理旅客登記退票，截至23日，退票張數已達16萬9千餘張，遠航初估金額約有1.8億元，但其中可能會有重複登記的狀況。

▲遠航無預警停飛，至今第12天還無法復飛。（圖／記者李毓康攝）

針對遠航此次有大量旅客退票的情況，民航局上周已發文遠航，要求確實負起保護消費者權益的責任，儘速妥善處理退票事宜。至於信託專戶是否足夠因應旅客退票，民航局已請律師聲請本票（1.17億元）裁定，並研擬分配原則，現在還不是動用時機。

民航局官員透露，本票除了張綱維本人外，還有其他多位連帶保證人，若之後真的啟動專戶，金額足夠支應旅客退票。至於遠航是否有望復飛？民航局仍在審酌意見書，尚無結論。

「時間對我們來說完全沒用！」