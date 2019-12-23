遠航停飛退票達1.8億元！　民航局：信託專戶還不是動用時機

▲遠航停飛11天，統計受理退票張數達16萬9千餘張。（圖／資料照／記者許展溢攝）

記者賴文萱／台北報導

遠航無預警停飛至今已邁入第11天，根據遠航通報，截至23日，受理退票共65,579筆，初步統計退票張數16萬9千餘張，總流通票數金額預估1.8億元。民航局指出，上周已發文遠航確實負起責任，目前遠航消費者信託專戶共有現金1.5億元及本票1.17億元，但現在還不是動用時機。

遠航目前提供Google表單、機場櫃台及客服中心受理旅客登記退票，截至23日，退票張數已達16萬9千餘張，遠航初估金額約有1.8億元，但其中可能會有重複登記的狀況。

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▲遠航僅先受理旅客退票登記，還在等待民航局的回覆。（圖／資料照／記者許展溢攝）

今有媒體報導遠航的消費者信託專戶，現金僅有1.5億元，面臨1.8億元的旅客退票，短缺約3千萬，遠航指，專戶要等業者歇業後才能啟用，遠航還在等民航局的回覆。

針對遠航此次有大量旅客退票的情況，民航局上周已發文遠航，要求確實負起保護消費者權益的責任，儘速妥善處理退票事宜。至於信託專戶是否足夠因應旅客退票，民航局已請律師聲請本票（1.17億元）裁定，並研擬分配原則，現在還不是動用時機

民航局官員透露，本票除了張綱維本人外，還有其他多位連帶保證人，若之後真的啟動專戶，金額足夠支應旅客退票。至於遠航是否有望復飛？民航局仍在審酌意見書，尚無結論。

「時間對我們來說完全沒用！」