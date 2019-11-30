反政府示威持續2個月未解...逾400人死亡！伊拉克總理辭職

▲伊拉克總理邁赫迪宣布辭職。（圖／路透社）



記者錢玉紘／綜合報導

伊拉克上月初開始爆發反政府示威潮，已經持續好幾周，伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）在當地時間29日宣布，將會向國會請辭，也允許議員們組成新的政府，可說是反政府者的一大勝利。由於不滿政府貪腐、高失業率、公共服務品質惡劣等原因，示威者從10月初開始上街抗議，造成衝突不斷。

伊拉克什葉派最高領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）在同一天稍早譴責，政府明顯無法處理過去兩個月的狀況，應該要負責，並更換領導人。而在聲明中，邁赫迪指出，「為了回應這個要求，並盡快完成此事，我將向議會提出從現在領導之位請辭的要求」。聲明中並未提到誰會繼任總理，議會預計在周日展開討論。

伊拉克的反政府示威已經持續數周，造成超過400人死亡，超過15000人受傷，維安部隊幾乎每天都會發射實彈與催淚瓦斯，而示威者的行動也從原先的靜坐抗議變成起身反抗。在28日，示威群眾放火燒毀了位在聖城納加夫（Najaf）的伊朗領事館，這也是衝突發生至今，反伊朗示威者最激烈的一次行動，隔日，民眾在納加夫舉辦悼念聚會。

▲民眾在納加夫舉辦悼念聚會。（圖／路透）

接著在29日，南部城市納西里耶又爆發了衝突，造成15人死亡。在邁赫迪宣布辭職之後，示威者將此視為一大勝利，許多人聚集在首都巴格達慶祝，但仍有其他要求未被滿足，BBC報導，示威者海加（Hejar）表示，「這只是我們的第一項訴求，接下來就是要關閉整個議會，我們年輕人的力量非常強大，而且有自己的意見要發聲」。

海加還提到，即便政府用武力對抗，他們仍然會持續留在街頭，「這對大家來說都很艱難，看到武裝部隊如何對付我們，如何用催淚瓦斯和實彈武器奪取性命，並且撕裂我們，但我們會一直站在這裡，並且爭取正確的事情」。



伊拉克的示威是該地去動盪叛亂浪潮的一部分，大部分的示威者都是30歲以下的年輕人，由於不滿政府長期貪腐、高失業率、糟糕的公共服務等問題，他們在10月1日占領了巴格達的街頭，發起第一波抗議行動，持續了大約6天，造成149平民死亡，邁赫迪承諾改組內閣，削減高官薪水，還公布了減少青年失業率的計畫。

但是，到了10月底，示威者認為他們的要求沒有得到滿足，再度上街抗議，此次示威的規模提升為全國，大部分集中在巴格達，以及什葉派居多的南部地區，而維安部隊則以武力回擊，造成死傷人數不斷攀升。

▼在首都巴格達，示威者與維安部隊發生衝突。（圖／路透）