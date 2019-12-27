中俄伊40年來首次聯合軍演！　陸「西寧號導彈驅逐艦」也參與

▲西寧號導彈驅逐艦。（圖／翻攝自新華網）

記者康心禹／綜合報導

中國、俄羅斯、伊朗三國聯合軍演將於27日至30日在印度洋北部和阿曼灣舉行，中國海軍還派「西寧號」導彈驅逐艦參加，「西寧號」是中國自行研製設計生產的現役最先進的導彈驅逐艦。軍演的消息一公布，迅速引發外界關注，各國的解讀也不同。

據《新華社》報導，中國國防部發言人吳謙表示，此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全的決心，這次演習是三個國家之間的「正常軍事交流」，與地區局勢無關。

據伊朗PRESS TV報導，伊朗近年來曾與俄羅斯、印度、巴基斯坦等國分別舉行雙邊軍演，與中、俄的三國聯合演習是1979年伊朗伊斯蘭革命後之後首次進行。伊朗軍方發言人阿布爾法茲．謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）表示，此次軍演旨在促進戰略地區的國際安全，在演習中也將分享海上救援行動的經驗。

伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維（Abbas Mousavi）還在接受伊通社（IRNA）採訪時讚揚了伊俄、伊中之間的友好關係。他表示，伊朗和俄羅斯享有歷史和特殊關係，儘管美國和其他西方國家對伊朗實施制裁，但俄羅斯仍然堅定地支持伊朗，《伊核協議》中伊朗已將俄羅斯和中國與其他國家區別看待。

據《俄羅斯通訊社》報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）也證實俄羅斯將參與此次三國的聯合演習，並表示「我們、中國和伊朗正在準備海軍演習，以打擊印度洋這一地區的恐怖分子和海盜。」

據《路透社》報導，中國抓住美國與伊朗關係的惡化，想要藉機拓展在中東的勢力；而伊朗面對美國的政治與經濟制裁，想尋求與中國和俄羅斯的合作，中、俄、伊三國各取所需，宣示的意味也濃厚。美國在去年5月時退出伊朗核協議，並在8月正式重啟對伊朗制裁，日本和南韓等國家表示將配合美國的制裁措施，歐企也逐步退出市場，但俄羅斯與中國配合的意願較低，因為這剛好是一個契機可以擴展在中東的勢力。