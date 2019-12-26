平安夜「爆」家音！安定力量率眾遞愛家承諾書至總統府

▲安定力量黨近400人在12月24日平安夜走上街頭，不只傳福音報佳音，更向總統蔡英文「爆」家音！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

號角聲此起彼落，近400人齊聚中正紀念堂，在12月24日平安夜這一晚，他們不只傳福音報佳音，更要「爆」家音！



▲安定力量黨近400人齊聚中正紀念堂「爆」家音。（圖／記者張凱喨攝）

「安定愛家 還我公投！」高舉旗幟看板，大喊「還我公投」，安定力量黨副主席、不分區立委候選人朱竹元，率眾邁開步伐，遊行隊伍邊呼口號邊唱歌，朝總統官邸前進，就是要向總統蔡英文，遞交愛家承諾書。



▲安定力量黨副主席朱竹元率領遊行隊伍朝總統官邸前進。（圖／記者張凱喨攝）

「每個小朋友都需要爸爸媽媽，才是一個完整的家庭，親愛的蔡媽媽，您願意支持我們嗎？」、「親愛的蔡總統，求求妳，聽一個母親的心聲，求求你，聽見我們在妳面前的呼求！」有人激動落淚、有人衝動推擠，但蔡英文始終沒有出面或派員接下承諾書，安定力量黨一行人，只能在總統官邸外圍，隔著拒馬和維安警力，頻頻高喊訴求。



▲▼陳情民眾隔著拒馬和維安警力，向總統蔡英文高喊訴求。（圖／記者張凱喨攝）





安定力量黨副主席朱竹元：「我們呼籲蔡總統，尊重公投民意，婚姻只限於一男一女，對於國中小學的學生，不過早實施同志的教育，第三我們也希望她能夠檢討背離民意的同婚的施行法。」



▲安定力量黨副主席朱竹元，呼籲總統蔡英文，尊重公投民意。（圖／記者張凱喨攝）

而同黨不分區立委候選人陳曉虹，則以身為人母的立場表達擔憂：「我們要的是家庭安定，社會和諧，國家有力量進步！哪一組總統候選傾聽民意，我們就呼籲全國老百姓以及765萬公投人士站出來！」



▲安定力量黨不分區立委候選人陳曉虹，以身為人母的立場表達擔憂。（圖／記者張凱喨攝）

除了平安夜遞交愛家承諾書給蔡英文，安定力量黨也預告將在未來一周內，陸續向韓國瑜、宋楚瑜兩位總統候選人遞交愛家承諾書，並邀請各組候選人對於公投結果公開表態，給765萬民意一個交代。