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花蓮佳民國小報佳音　嘹亮歌聲傳遞愛與祝福

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▲▼12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮…」「沒有聖誕老公公，只有愛我的主耶穌，賜給我喜樂平安，為我們帶來祝福。」

12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音，靜思精舍法師也準備耶誕禮物給師生。游彥中校長表示，希望透過鄰里互動，讓學生常懷感恩心，長大之後回饋社會，把愛的循環、善的循環繼續延續下去。

13位佳民國小低年級學生在耶誕夜的上午，由校長、老師帶著到社區鄰里報佳音，在一街之隔的靜思精舍，學生在中庭、社工辦公室大聲唱著〈聖誕老公公〉、〈聖誕鈴聲〉，傳遞愛與祝福，慈濟職工、志工跟著一起拍手、歌唱，靜思精舍法師更準備每人一份福袋，作為耶誕禮物。

▼佳民國小學生大聲唱著〈聖誕老公公〉、〈聖誕鈴聲〉，志工跟著一起拍手、歌唱。

▲▼12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音。（圖／慈濟基金會提供）

▼靜思精舍法師準備給報佳音的學生每人一份福袋作為耶誕禮物，有文具也有低糖的軟糖米果。

▲▼12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音。（圖／慈濟基金會提供）

游彥中校長指出，這幾年受到慈濟很大的幫助，包括硬體設備、課程、營養品，希望能利用這個機會到精舍來跟師父、師兄師姊感恩回饋。

游彥中校長表示，報佳音活動是希望能落實生命、品格教育，孩子受到社會上許多人的協助，希望帶動孩子從鄰里出發，跟生活上常互動的單位如社區診所、派出所，以及靜思精舍，帶著孩子說感恩。

▼游彥中校長表示，希望透過鄰里互動，讓學生常懷感恩心，長大之後回饋社會。

▲▼12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音。（圖／慈濟基金會提供）

位於花蓮縣中央山脈下的佳民國小，1934年為了原住民教育而成立，因靠近山邊、常下雨，數十年校舍老舊後常漏水、多壁癌，雖在2009年時補強耐震功能，但為了孩童的求學環境，慈濟基金會將佳民國小列為「減災希望工程」重建校舍，讓師生都有一個安全的環境。建築設計以當地太魯閣族慣用的黑、紅、米三個色系，利用接近該色的石頭來製作成全天然的建材的洗石子，學生們於2017年快樂地搬進新校舍。

慈濟基金會表示，慈濟志工及慈大、慈科大學生定期前往帶動人文課程與課輔，慈濟基金會並補助佳民村「花蓮縣原住民新部落發展協會」所舉辦每週一至週五的課輔班學童30人之點心費、陪讀人員鐘點費等，近期也提供佳民國小學生營養乳品。

▼佳民國小學生12月24日在靜思精舍報佳音，帶來快樂與祝福，慈濟職工熱烈給予掌聲。

▲▼12月24日近中午時，花蓮靜思精舍傳來嘹亮的歌聲！花蓮縣秀林鄉佳民國小13位低年級學生在游彥中校長帶領下，到鄰近的診所、派出所、靜思精舍報佳音。（圖／慈濟基金會提供）

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