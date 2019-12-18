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新北第1選區號次抽籤　呂孫綾拚連任、洪孟楷抽Lucky 7幸運數字

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▲▼呂孫綾、洪孟楷。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲呂孫綾、洪孟楷。（合成圖／翻攝自呂孫綾、洪孟楷臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

第10屆立法委員選舉新北市區域於18日上午進行號次抽籤，第1選區包括淡水、林口、泰山、八里、三芝和石門地區，現任立委呂孫綾抽到6號，喊出「明年1/11，讓我們一起用選票讓好立委 呂孫綾留國會」的口號，國民黨洪孟楷抽到Lucky 7，認為這是一個順利成功的象徵。

新北市選舉委員會表示，地點在新北市選舉委員會3樓禮堂舉辦，因為空間有限的關係，只允許候選人本人（或受託人）及陪同人共2人可以進入會場，抽籤分2組同時進行，第1組是第1選區至第6選區，而第2組則是第7選區到地16選區。

下午呂孫綾馬上在臉書上開直播，坐著宣傳車上街拉票。國民黨副主席郝龍斌也前往林口競選總部，為洪孟楷站台加油打氣，還大讚洪孟楷是國民黨最值得驕傲的候選人。

▲▼新北市第1選區候選人姓名號次抽籤結果。（圖／翻攝自新北市選舉委員會）

▲新北市第1選區候選人姓名號次抽籤結果。（圖／翻攝自新北市選舉委員會）

綠黨的立委參選人余長欣由於未在時間內抵達，由新北市選委會代抽抽得5號。他在臉書粉絲專頁上表示，其實自己有到會場，只是不清楚候選人還得備有司機車子，才能開到選委會場裡，因此被拒之門外，無奈之下只能摸摸鼻子到管制區外停車，進到會場時第一選區的抽籤流程已經結束。

第10屆立法委員選舉新北市區域號次抽籤結果如下：

新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）

1號 歐崇敬（無黨籍）
2號 陳昭宏（無黨籍）
3號 張衞航（時代力量）
4號 張立蔭（無黨籍）
5號 余長欣（綠黨）
6號 呂孫綾（民主進步黨；現任立委）
7號 洪孟楷（中國國民黨）
8號 陳榮太（台灣整復師聯盟工黨）

新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）

1號 林淑芬（民主進步黨；現任立委）
2號 龍大智（合一行動聯盟）
3號 黃桂蘭（中國國民黨）

新北市第3選舉區（三重）

1號 羅和讚（無黨籍）
2號 李翁月娥（無黨籍）
3號 李崇威（無黨籍）
4號 李旻蔚（台灣民眾黨）
5號 蘇卿彥（無黨籍）
6號 余天（民主進步黨；現任立委）
7號 林宜瑄（綠黨）

新北市第4選舉區（新莊）

1號 朱約翰（無黨籍）
2號 葉宏仁（一邊一國行動黨）
3號 吳秉叡（民主進步黨）
4號 黃博仁（勞動黨）
5號 王斯儀（國會政黨聯盟）
6號 陳俊憲（安定力量）
7號 陳明義（中國國民黨）
8號 張哲偉（綠黨）
9號 林麗容（正黨）

新北市第5選舉區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）

1號 蘇巧慧（民主進步黨；現任立委）
2號 黃志雄（中國國民黨）
3號 徐金橘（中華照生黨）

新北市第6選舉區（板橋西區65里）

1號 張宏陸（民主進步黨；現任立委）
2號 陳玉鳳（中國和平統一黨）
3號 石人仁（親民黨）
4號 林國春（中國國民黨）

新北市第7選區（板橋東區）

1號 朱盛興（安定力量）
2號 柯志恩（中國國民黨）
3號 連石磊（台灣工黨）
4號 黃足貞（無黨籍）
5號 吳達偉（台灣民眾黨）
6號 張源益（宗教聯盟）
7號 羅致政（民主進步黨；現任立委）

新北市第8選區（中和）

1號 邱烽堯（中國國民黨）
2號 蔡宗霖（一邊一國行動黨）
3號 李國憲（安定力量）
4號 許惠珍（天宙和平統一家庭黨）
5號 江永昌（民主進步黨；現任立委）
6號 李正皓（親民黨）

新北市第9選舉區（永和、中和17里）

1號 陳愷寧（台灣維新）
2號 林聲洲（勞動黨）
3號 蔡沐霖（民主進步黨）
4號 林德福（中國國民黨；現任立委）
5號 楊智淵（一邊一國行動黨）
6號 詹宇賢（台灣基進）

新北市第10選舉區（土城、三峽）

1號 林金結（中國國民黨）
2號 吳琪銘（民主進步黨；現任立委）
3號 李縉穎（無黨籍）
4號 劉瑞娜（無黨籍）
5號 曾怡晴（合一行動聯盟）

新北市第11選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）

1號 廖再興（無黨籍）
2號 臧汝興（勞動黨）
3號 羅明才（中國國民黨；現任立委）
4號 李欣翰（台灣基進）
5號 胡大剛（中華統一促進黨）
6號 廖麗娟（合一行動聯盟）
7號 張銘祐（民主進步黨）

新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）

1號 賴嘉倫（時代力量）
2號 張志偉（綠黨）
3號 周武榮（無黨籍）
4號 李永萍（中國國民黨）
5號 張依維（中華統一促進黨）
6號 賴品妤（民主進步黨）
7號 孫繼正（安定力量）

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