李永然／【獄政教化篇】輔導與教育讓受刑人重獲新生

▲監獄以教化為目的，透過輔導與教育受刑人，讓他們復歸社會重獲新生。（圖／記者周宸亘攝）

我國《監獄行刑法》的規定一直受到各界詬病，乃於民國108年12月間進行大幅度的修正，且已於民國108年12月17日在立法院三讀通過，該法已增加至156條條文。筆者長期關注受刑人的人權，對於這一次修正通過後的《監獄行刑法》想表達看法。此篇先從「教化」角度來談（「教化」規定於該法第六章，條文修正後成為第40條〜第45條）。

由於現在已步入「教育刑」思想，執行自由刑的監獄，不僅為監禁受刑人，剝奪其自由的機構，且為受刑人如何因人施教而達教化的目的，這樣才可以收到矯治犯罪的效果。修正主要有以下三點：

1.教化包括「輔導」與「教育」：以「輔導」而言，可以委由心理學、社會工作、醫療、教育學、犯罪學或法律等相關領域專家設計規畫，藉此發揮輔導作用。至於「教育」，運用補習教育、進修教育或推廣教育，進行受刑人的智育及技能培養。

2.周全保障受刑人個別宗教信仰自由：透過此次修正讓受刑人在個別宗教信仰自由有更周全的保障，可以有適當的宗教師進行教誨，也可以由監獄邀請宗教人士舉行有助於受刑人的宗教活動，進而容許受刑人可持有與自己宗教信仰有關的物品或典籍。

3.受刑人之思想自由，表現自由與知的自由更受保障：原本《監獄行刑法》在受刑人的閱讀及資訊的取得相當受限，如原本第42條第2項規定「閱讀自備之書籍，應經監獄長官之許可」，但此次修正，由下述兩條條文即可知有極大改變，謹臚列於後：

《監獄行刑法》第44條規定：「1.監獄得設置圖書設施、提供圖書資訊服務或發行出版物，供受刑人閱讀。2.受刑人得自備書籍、報紙、點字讀物或請求使用紙筆及其他必要之用品。但有礙監獄作息、管理、教化或安全之虞者，得限制或禁止之。3.監獄得辦理圖書展示，使受刑人購買優良圖書、以達教化目的。4.監獄得提供適當之資訊設備予受刑人使用。5.為增進受刑人之身心健康、監獄應適時辦理各種文化及康樂活動。」。

《監獄行刑法》第45條規定：「1.監獄得提供廣播、電視設施、資訊設備或視聽器材實施教化。2.受刑人經監獄許可，得持有個人之收音機、電視機或視聽器材為收聽、收看。3.監獄對身心障礙受刑人應考量收容特性，現有設施及身心障礙者特殊需求，提供視、聽、語等無障礙輔助設施。4.前兩項收聽、收看、於有礙受刑人之生活作息，或監獄管理，教化，安全之虞時，得限制或禁止之。」。

由以上三點修正的規定及說明，可知經過此次《監獄行刑法》的修正，監獄的教化增加了「輔導」，即結合跨領域的專門人才進行設計規畫，深信更有助於對受刑人教化功效的提升。

此外，也讓受刑人能更廣泛收集資訊及閱讀，有助於受刑人之知識的吸收及技能的提升。不過在宗教信仰自由方面，宗教師的認定及宗教人士在監獄內舉辦活動的類型，未來仍待進一步觀察。但目前教誨師與受刑人交談的時間較短，教化功能較為有限，未來有必要更強化及落實，方能使教化功能更為提升。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。