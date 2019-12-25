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不一樣的聖誕夜！　蘆竹警唱聖歌快閃　空姐也來搶拍

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▲蘆竹警分局長黃益三親率同仁向航空業人員詠唱聖誕歌。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹警分局長黃益三親率同仁向航空業人員詠唱聖誕歌。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹警分局24日晚來一場不一樣的耶誕節慶祝，員警造訪轄內航空業人員，物流業卡車司機仍在辛苦工作的勞工，並當場唱聖歌報佳音快閃還致贈祝福卡片，傳遞關懷之意，希望他們在深夜工作時，能多加注意交通安全與身體健康，一旁剛下班的空姐也拿起手機拍攝，感受耶誕夜的氣氛。

▲一旁空姐也拿起手機拍攝，感受耶誕夜的氣氛。（圖／蘆竹警分局提供）

▲一旁空姐也拿起手機拍攝，感受耶誕夜的氣氛。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局長黃益三接受同仁們建議，來個不一樣的聖誔夜，並親自率領同仁們到轄內航空業和物流業，第一站來到某航空公司，在該公司所布置的聖誕裝飾前擺好了隊形後，便開始詠唱"We wish you a merry christmas"，歡樂的氣氛引起了不少公司員工佇足觀賞，不少空姐更拿起手機拍攝，一同感受耶誕夜的氣氛。隨後員警又發送了祝福卡片，傳遞關懷。

▲▼每位分同仁也收到紀念過往心情點滴不一樣的桌曆。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼每位分同仁也收到紀念過往心情點滴不一樣的桌曆。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼每位分同仁也收到紀念過往心情點滴不一樣的桌曆。（圖／蘆竹警分局提供）

員警接著又來到了某物流業公司向卡車司機傳達祝福，並提醒駕車應遵守交通法令規定，小心交通安全。一行人最後抵達蘆竹區錦中活動中心， 參加守望相助大隊所舉辦的年終慰勞座談會，向終年辛勞於地方治安維護工作的守望相助隊員們致敬。回顧這一年來的警政工作，分局特地蒐羅了同仁們執勤或宣導、常訓的各種活動照片，印製成立式桌曆後，贈予每一位同仁，紀念過往這一年來的心情點滴，並自我期許明年展望。


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