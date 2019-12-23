變態機師自稱主人　「拔頭髮要妻咬碎吞下」虐到精神崩潰…再逼拿刀殺掉2歲兒！

▲機師慫恿老婆殺掉2歲兒。（圖／翻攝自manchestereveningnews下同）

記者陳亭伃／綜合報導

一名33歲瑞安航空（Ryan Air）機師涉嫌對妻子家暴，不僅在生活、金錢上加以控制，在兒子出生後，更是讓原本的生活變成了地獄，不僅將妻子改名為「綿羊」，自己則是「綿羊的主人」外，還會拔下頭髮要求妻子吞下以示忠誠，最終更要求妻子殺死自己僅2歲的兒子。

根據《每日星報》報導，33歲的齊佛斯（Peter Chilvers）從2015年至2017年間，對自己同年紀的老婆精神、肉體虐待達到最高峰。齊佛斯和老婆萊希卡（Magda Lesicka）育有約兩歲的兒子也無法倖免，齊佛斯在這段時間中，不斷對妻子進行控管，包括交友、生活都必須經過他的同意，此外齊佛斯甚至為妻子取了一個綽號「綿羊」，而自己則是「綿羊的主人」。

曼徹斯特王室法院在闡述案件時提到，齊佛斯甚至會將自己額頭上的頭髮拔下來，要求萊希卡吞下，以示聽話與忠誠，就是為了要表現出自己在家中的地位。最後萊希卡幾乎沒有靈魂的在生活，彷彿就像是齊佛斯的財產一般。

▲2歲兒遭到刺死。

調查報告中指出，齊佛斯在對妻子精神虐待完之後，還會慫恿妻子去殺掉兩人所生的兩歲小孩，最後萊希卡在精神崩潰邊緣，在案發當天拿刀對親生兒子狂刺，最終導致嬰孩失血過多不治身亡。檢察官霍爾（Rob Hall）表示，過去幾年中齊佛斯不斷虐待妻子，就是想證明自己的水平不同於凡人，是一種男人證明自己的扭曲方式。然而萊希卡被判刑15年，齊佛斯則需再進一步接受調查，但初判為18個月引發爭議。