平安夜彌撒…針對教會性醜聞　方濟各：就算全搞砸，神依舊愛你

▲教宗方濟各發表平安夜彌撒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）24日在梵蒂岡聖彼得大教堂（St Peter's Basilica）進行平安夜彌撒。方濟各表示，就算是最邪惡的一面，上帝仍會深愛著所有人，「你可能會有錯誤的想法，你可能會把事情弄得一團糟，但上帝依舊會愛你。」

方濟各24日表示，所有信徒會在平安夜聚集在一起，就是提醒著世人，上帝無條件地愛著每一個人，就算是最邪惡的一面，上帝仍會深愛著所有人，「神愛你，不是因為你想得對、做得對，你可能有錯誤的想法，你可能把事情用得一團糟，但上帝依舊會愛你。」方濟各呼籲信徒，允許自己被耶穌瘋狂的愛所改變，但停止試圖改變他人。

此番言論被外界認為，此番言論是針對近來不斷爆發的教會醜聞，以及神職人員的性侵案。方濟各日前才宣布，廢除梵蒂岡針對性侵案件的「宗座保密」條款，允許天主教會與民事當局共享文件與資訊，也能讓受害者了解案件的最新進展。

方濟各經常強調，在改革的路上必須藉由「個人轉變」，因為真正的改革不能從上往下強加，而是必須由個人開始改變。另外，方濟各還擴大教會對於兒童色情的規定，把兒童的年齡從14歲提高到18歲；這項法律會於明年1月生效，也代表持有18歲以下的兒童色情品，在梵蒂岡法律下就是違法

►教宗方濟各83歲生日！蔡英文代表台灣致賀電 大使館PO溫馨賀詞

►醜聞重挫教會！方濟各廢除性侵保密條款 不再包庇戀童神職人員